CES 2026: ¿Cuáles serán las tendencias para este año que comienza?

El Consumer Electronics Show (CES 2026) es el evento de tecnología de consumo más grande del mundo, celebrado cada enero en Las Vegas. Reúne a las principales marcas globales —Samsung, Sony, LG, Lenovo, Intel, Nvidia, entre muchas otras— para presentar sus innovaciones y marcar la agenda tecnológica del año.

Relevancia global: Lo que se anuncia en CES suele definir las tendencias de mercado en electrónica, movilidad, entretenimiento y estilo de vida digital.

Impacto económico: Miles de lanzamientos se traducen en inversiones, alianzas y productos que llegan al consumidor durante el año.

Innovación: Es el espacio donde se muestran prototipos futuristas y tecnologías que aún no están en el mercado, ofreciendo una visión de hacia dónde se dirige la industria.

Tendencias que marcarán el CES 2026

Inteligencia Artificial en todas partes

La IA dejará de ser un concepto aislado para convertirse en infraestructura tecnológica. Se espera que esté integrada en televisores, electrodomésticos, dispositivos móviles y soluciones industriales.

Pantallas de nueva generación

Las grandes marcas (Samsung, LG, Sony, TCL, Hisense) presentarán televisores con RGB Mini-LED y Micro RGB, que prometen mayor brillo, precisión de color y menor halo que los LED tradicionales. También se esperan mejoras en Dolby Vision 2 y procesamiento de imagen impulsado por IA.

Robótica y hogares inteligentes

La robótica doméstica será protagonista, con dispositivos diseñados para automatizar tareas y mejorar la vida cotidiana. Se prevé que los hogares inteligentes integren más funciones basadas en IA.

Innovaciones en audio inmersivo

Dolby y LG presentarán Sound Suite, un sistema modular con Dolby Atmos FlexConnect, que permitirá configurar barras de sonido y altavoces inalámbricos adaptados al espacio.

Computadoras y gaming futurista

Lenovo prepara su Legion Pro Rollable, una laptop gaming con pantalla OLED retráctil que puede expandirse de 16 a 24 pulgadas, equipada con procesadores Intel Core Ultra y GPU Nvidia RTX 5090.

Smartphones plegables y multifuncionales

Se esperan lanzamientos como el Samsung Galaxy TriFold, un teléfono con tres pliegues que redefine la experiencia móvil.

Energía y sostenibilidad

Habrá un enfoque en nuevas fuentes de energía y dispositivos más eficientes, reflejando la presión global por la sostenibilidad.

El CES 2026 será un escaparate donde la IA, las pantallas avanzadas, la robótica y los dispositivos futuristas marcarán el rumbo de la tecnología de consumo. Para México y Latinoamérica, estas tendencias anticipan la llegada de productos que transformarán tanto el entretenimiento como la productividad y la vida cotidiana.

