LG Micro RGB Evo: la nueva revolución en televisores LCD

El LG Micro RGB Evo es la nueva apuesta tecnológica de la marca surcoreana: un televisor LCD que integra diodos RGB individuales para alcanzar la precisión cromática de los OLED, y será presentado oficialmente en el CES 2026 de Las Vegas.

¿Qué es el Micro RGB Evo?

El LG Micro RGB Evo es un televisor LCD que incorpora diodos rojos, verdes y azules individuales en la retroiluminación, lo que permite un control más preciso de la luz y del color que los sistemas MiniLED tradicionales.

Esta innovación busca combinar la cobertura cromática de los OLED con la eficiencia y brillo de los LCD, logrando una reproducción más fiel del espacio de color BT.2020, DCI-P3 y Adobe RGB.

LG ha aplicado su experiencia en OLED para llevar la precisión píxel a píxel a un panel LCD, reduciendo problemas como el "halo" o blooming.

Cómo lo usará LG en sus televisores

El Micro RGB Evo será la primera televisión insignia RGB de LG , diseñada para competir con las propuestas de Hisense y Samsung en el terreno de los televisores de gran formato.

La tecnología introduce más de mil zonas de atenuación local, con un sistema de Micro Dimming Ultra que mejora el contraste.

Estará impulsado por el nuevo procesador α (Alpha) 11 AI Gen 3, que controla la retroiluminación y optimiza el escalado de imagen en 4K.

, que controla la retroiluminación y optimiza el escalado de imagen en 4K. LG promete que esta evolución permitirá mayor cobertura de color, más brillo y eficiencia energética, acercando la experiencia de los OLED a un formato LCD.

Presentación en el CES de Las Vegas

LG confirmó que el Micro RGB Evo será mostrado en el CES 2026 , la feria de electrónica más importante del mundo, que se celebrará en enero en Las Vegas.

El modelo MRGB95 ya fue galardonado con el Premio a la Innovación CES 2026, lo que anticipa su protagonismo en el evento.

Se espera que se presente en tres tamaños de pantalla: 75, 86 y 100 pulgadas, con precios aún no revelados.

, con . La estrategia de LG es posicionar este televisor como su nuevo buque insignia en LCD, marcando un salto evolutivo respecto a MiniLED y consolidando su liderazgo en innovación.

Consideraciones y retos

Aunque la tecnología promete una precisión cromática superior , el reto será mantener precios competitivos frente a rivales como Samsung y Hisense, cuyos modelos superan los 20,000 euros en tamaños gigantes.

La adopción dependerá de la aceptación del mercado y de si los consumidores perciben una diferencia clara frente a OLED y MiniLED.

El LG Micro RGB Evo representa un avance disruptivo en televisores LCD, con diodos RGB individuales que buscan replicar la precisión de los OLED. LG lo usará como su nueva línea insignia y lo presentará oficialmente en el CES 2026 de Las Vegas, donde ya ha sido premiado como innovación destacada.

