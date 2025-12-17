LG Micro RGB Evo: la nueva revolución en televisores LCD

El LG Micro RGB Evo es la nueva apuesta tecnológica de la marca surcoreana: un televisor LCD que integra diodos RGB individuales para alcanzar la precisión cromática de los OLED, y será presentado oficialmente en el CES 2026 de Las Vegas.
¿Qué es el Micro RGB Evo?
- El LG Micro RGB Evo es un televisor LCD que incorpora diodos rojos, verdes y azules individuales en la retroiluminación, lo que permite un control más preciso de la luz y del color que los sistemas MiniLED tradicionales.
- Esta innovación busca combinar la cobertura cromática de los OLED con la eficiencia y brillo de los LCD, logrando una reproducción más fiel del espacio de color BT.2020, DCI-P3 y Adobe RGB.
- LG ha aplicado su experiencia en OLED para llevar la precisión píxel a píxel a un panel LCD, reduciendo problemas como el “halo” o blooming.
Cómo lo usará LG en sus televisores
- El Micro RGB Evo será la primera televisión insignia RGB de LG, diseñada para competir con las propuestas de Hisense y Samsung en el terreno de los televisores de gran formato.
- La tecnología introduce más de mil zonas de atenuación local, con un sistema de Micro Dimming Ultra que mejora el contraste.
- Estará impulsado por el nuevo procesador α (Alpha) 11 AI Gen 3, que controla la retroiluminación y optimiza el escalado de imagen en 4K.
- LG promete que esta evolución permitirá mayor cobertura de color, más brillo y eficiencia energética, acercando la experiencia de los OLED a un formato LCD.
Presentación en el CES de Las Vegas
- LG confirmó que el Micro RGB Evo será mostrado en el CES 2026, la feria de electrónica más importante del mundo, que se celebrará en enero en Las Vegas.
- El modelo MRGB95 ya fue galardonado con el Premio a la Innovación CES 2026, lo que anticipa su protagonismo en el evento.
- Se espera que se presente en tres tamaños de pantalla: 75, 86 y 100 pulgadas, con precios aún no revelados.
- La estrategia de LG es posicionar este televisor como su nuevo buque insignia en LCD, marcando un salto evolutivo respecto a MiniLED y consolidando su liderazgo en innovación.
Consideraciones y retos
- Aunque la tecnología promete una precisión cromática superior, el reto será mantener precios competitivos frente a rivales como Samsung y Hisense, cuyos modelos superan los 20,000 euros en tamaños gigantes.
- La adopción dependerá de la aceptación del mercado y de si los consumidores perciben una diferencia clara frente a OLED y MiniLED.
El LG Micro RGB Evo representa un avance disruptivo en televisores LCD, con diodos RGB individuales que buscan replicar la precisión de los OLED. LG lo usará como su nueva línea insignia y lo presentará oficialmente en el CES 2026 de Las Vegas, donde ya ha sido premiado como innovación destacada.