El cometa 3I/ATLAS está por alcanzar el punto de máxima aproximación a la Tierra

El cometa 3I/ATLAS, descubierto en julio de 2023 por los telescopios ATLAS financiados por la NASA en Chile, se acercará a nuestro planeta este 19 de diciembre de 2025, pasando a una distancia segura de aproximadamente 270 millones de kilómetros (1.8 unidades astronómicas). Aunque no será visible a simple vista, este acercamiento representa un momento crucial para los astrónomos, quienes podrán aprovechar la proximidad relativa para obtener imágenes y datos más detallados.

La NASA y la ESA han desplegado una campaña de observación sin precedentes, utilizando hasta 12 instrumentos espaciales y telescopios para seguir su trayectoria. Esta coordinación permitirá comparar la composición de 3I/ATLAS con la de cometas originados en nuestro propio sistema solar, abriendo una ventana hacia la química y dinámica de otros sistemas estelares.

¿Por qué es importante esto?

El paso cercano de 3I/ATLAS es relevante porque se trata apenas del tercer objeto interstelar confirmado que visita nuestro vecindario cósmico, después de 1I/ʻOumuamua (2017) y 2I/Borisov (2019).

Composición: Los datos espectroscópicos permitirán analizar si su núcleo y coma contienen moléculas distintas a las que conocemos en cometas locales.

Dinámica: Su trayectoria hiperbólica confirma que proviene de fuera del sistema solar y que no está ligado gravitacionalmente al Sol.

Comparación: Observarlo en detalle ayuda a entender cómo se forman y evolucionan los cuerpos helados en otros sistemas planetarios.

Adiós para siempre

Tras su máxima aproximación, 3I/ATLAS continuará su recorrido y abandonará el sistema solar para siempre. Su velocidad y trayectoria indican que no volverá a pasar cerca de la Tierra ni de ningún otro planeta. Este “viaje de salida” marca el final de su breve visita, convirtiéndolo en un fenómeno irrepetible para la astronomía contemporánea.

Los científicos destacan que cada objeto interstelar observado ofrece pistas sobre la diversidad de materiales que circulan en la galaxia, y que su estudio puede ayudar a responder preguntas sobre el origen de los sistemas planetarios y la distribución de compuestos orgánicos en el cosmos.

Lo que se ha observado hasta ahora del cometa 3I/ATLAS

Desde su descubrimiento, el cometa ha mostrado características notables:

Color verdoso: Se ha observado que su coma adquirió un tono verde, producto de la emisión de carbono diatómico (C₂).

Imágenes del Hubble: Capturas realizadas en julio y noviembre de 2025 mostraron su núcleo activo y una cola extensa.

Trayectoria hiperbólica: Confirmada por múltiples observatorios, evidencia su origen interestelar y su destino fuera del sistema solar.

El 19 de diciembre de 2025 marca un hito para la astronomía: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra en su único paso por nuestro sistema solar. Su observación permitirá a los científicos comparar su composición con la de cometas locales, enriquecer el conocimiento sobre cuerpos interestelares y documentar un fenómeno que no volverá a repetirse.

Tras este encuentro, el cometa continuará su viaje hacia el espacio interestelar, dejando tras de sí un legado de datos valiosos y un recordatorio de la vastedad del universo.

