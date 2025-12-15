Smartphones

Los 5 mejores smartphones de 2025

diciembre 15, 2025
Reseñando

El 2025 fue un año clave para la industria móvil en México. Las marcas líderes apostaron por la inteligencia artificial, pantallas innovadoras y cámaras de última generación para conquistar al mercado nacional.

A continuación, te presentamos los cinco modelos que, en nuestra redacción, hemos destacado como los mejores a disposición del público en nuestro país.

1. Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra

  • Pantalla: AMOLED de 6.8” con resolución QHD+
  • Cámara: Cuádruple con sensor principal de 200 MP
  • Procesador: Snapdragon 8 Gen 3
  • Batería: 5000 mAh con carga rápida
  • Precio en México: $28,999 MXN
    Un dispositivo que se posiciona como el más completo de Samsung, ideal para quienes buscan potencia y fotografía profesional.

2. Apple iPhone 16 Pro Max

Apple iPhone 16 Pro Max

  • Pantalla: Super Retina XDR de 6.9”
  • Cámara: Sistema Pro con teleobjetivo mejorado y grabación en 8K
  • Procesador: A18 Bionic con Neural Engine avanzado
  • Batería: Optimización energética con carga rápida MagSafe
  • Precio en México: $32,999 MXN
    El iPhone 16 Pro Max llegó con mejoras en IA aplicada a fotografía y seguridad, consolidando a Apple en la gama premium.

3. Huawei Mate X7

Huawei Mate X7

 

  • Pantalla: Plegable de 8” con bisagra reforzada
  • Cámara: True-to-Colour con sensor RYYB de 1/1.28”
  • Procesador: Kirin de última generación
  • Batería: Larga duración con carga rápida
  • Precio en México: $48,999 MXN
    Huawei apuesta por el segmento ultra premium con un plegable resistente y cámaras avanzadas, ideal para usuarios que buscan innovación.

4. Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Ultra

  • Pantalla: AMOLED de 6.73” con tasa de refresco de 144 Hz
  • Cámara: Cuádruple con sensor principal de 200 MP y óptica Leica
  • Procesador: Snapdragon 8 Gen 3
  • Batería: 5300 mAh con carga rápida de 120W
  • Precio en México: $24,999 MXN
    Xiaomi refuerza su presencia en México con un dispositivo que combina potencia, fotografía de nivel profesional y precio competitivo.

5. Honor Magic V3

Honor Magic V3

  • Pantalla: Plegable de 7.9” con tecnología OLED
  • Cámara: Triple con sensor principal de 50 MP
  • Procesador: Snapdragon 8 Gen 3
  • Batería: 5000 mAh con carga rápida de 66W
  • Precio en México: $39,999 MXN
    Honor se posiciona como alternativa en el mercado de plegables, ofreciendo diseño elegante y gran rendimiento a un precio intermedio.

Tabla comparativa de los 5 mejores smartphones

Modelo Pantalla Cámaras Procesador Batería Precio (MXN)
Samsung Galaxy S24 Ultra 6.8” AMOLED QHD+ 200 MP cuádruple Snapdragon 8 Gen 3 5000 mAh $28,999
iPhone 16 Pro Max 6.9” Super Retina Pro con teleobjetivo 8K A18 Bionic Optimizada $32,999
Huawei Mate X7 8” plegable True-to-Colour RYYB Kirin Larga duración $48,999
Xiaomi 15 Ultra 6.73” AMOLED 144Hz 200 MP + Leica Snapdragon 8 Gen 3 5300 mAh $24,999
Honor Magic V3 7.9” OLED plegable Triple 50 MP Snapdragon 8 Gen 3 5000 mAh $39,999

El mercado mexicano recibió en 2025 una gama diversa de smartphones que van desde los plegables ultra premium como el Huawei Mate X7 y el Honor Magic V3, hasta opciones más accesibles pero igualmente potentes como el Xiaomi 15 Ultra.

La competencia entre marcas consolidadas como Samsung y Apple asegura que los consumidores tengan acceso a lo mejor de la innovación tecnológica.

 

