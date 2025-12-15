Los 5 mejores smartphones de 2025
El 2025 fue un año clave para la industria móvil en México. Las marcas líderes apostaron por la inteligencia artificial, pantallas innovadoras y cámaras de última generación para conquistar al mercado nacional.
A continuación, te presentamos los cinco modelos que, en nuestra redacción, hemos destacado como los mejores a disposición del público en nuestro país.
1. Samsung Galaxy S24 Ultra
- Pantalla: AMOLED de 6.8” con resolución QHD+
- Cámara: Cuádruple con sensor principal de 200 MP
- Procesador: Snapdragon 8 Gen 3
- Batería: 5000 mAh con carga rápida
- Precio en México: $28,999 MXN
Un dispositivo que se posiciona como el más completo de Samsung, ideal para quienes buscan potencia y fotografía profesional.
2. Apple iPhone 16 Pro Max
- Pantalla: Super Retina XDR de 6.9”
- Cámara: Sistema Pro con teleobjetivo mejorado y grabación en 8K
- Procesador: A18 Bionic con Neural Engine avanzado
- Batería: Optimización energética con carga rápida MagSafe
- Precio en México: $32,999 MXN
El iPhone 16 Pro Max llegó con mejoras en IA aplicada a fotografía y seguridad, consolidando a Apple en la gama premium.
3. Huawei Mate X7
- Pantalla: Plegable de 8” con bisagra reforzada
- Cámara: True-to-Colour con sensor RYYB de 1/1.28”
- Procesador: Kirin de última generación
- Batería: Larga duración con carga rápida
- Precio en México: $48,999 MXN
Huawei apuesta por el segmento ultra premium con un plegable resistente y cámaras avanzadas, ideal para usuarios que buscan innovación.
4. Xiaomi 15 Ultra
- Pantalla: AMOLED de 6.73” con tasa de refresco de 144 Hz
- Cámara: Cuádruple con sensor principal de 200 MP y óptica Leica
- Procesador: Snapdragon 8 Gen 3
- Batería: 5300 mAh con carga rápida de 120W
- Precio en México: $24,999 MXN
Xiaomi refuerza su presencia en México con un dispositivo que combina potencia, fotografía de nivel profesional y precio competitivo.
5. Honor Magic V3
- Pantalla: Plegable de 7.9” con tecnología OLED
- Cámara: Triple con sensor principal de 50 MP
- Procesador: Snapdragon 8 Gen 3
- Batería: 5000 mAh con carga rápida de 66W
- Precio en México: $39,999 MXN
Honor se posiciona como alternativa en el mercado de plegables, ofreciendo diseño elegante y gran rendimiento a un precio intermedio.
Tabla comparativa de los 5 mejores smartphones
|Modelo
|Pantalla
|Cámaras
|Procesador
|Batería
|Precio (MXN)
|Samsung Galaxy S24 Ultra
|6.8” AMOLED QHD+
|200 MP cuádruple
|Snapdragon 8 Gen 3
|5000 mAh
|$28,999
|iPhone 16 Pro Max
|6.9” Super Retina
|Pro con teleobjetivo 8K
|A18 Bionic
|Optimizada
|$32,999
|Huawei Mate X7
|8” plegable
|True-to-Colour RYYB
|Kirin
|Larga duración
|$48,999
|Xiaomi 15 Ultra
|6.73” AMOLED 144Hz
|200 MP + Leica
|Snapdragon 8 Gen 3
|5300 mAh
|$24,999
|Honor Magic V3
|7.9” OLED plegable
|Triple 50 MP
|Snapdragon 8 Gen 3
|5000 mAh
|$39,999
El mercado mexicano recibió en 2025 una gama diversa de smartphones que van desde los plegables ultra premium como el Huawei Mate X7 y el Honor Magic V3, hasta opciones más accesibles pero igualmente potentes como el Xiaomi 15 Ultra.
La competencia entre marcas consolidadas como Samsung y Apple asegura que los consumidores tengan acceso a lo mejor de la innovación tecnológica.