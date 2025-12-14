Huawei Mate X7: plegable de 8 pulgadas

El gigante tecnológico chino Huawei cerró el 2025 con la presentación en México de su más reciente dispositivo plegable, el Mate X7, apenas unas semanas después de su debut en China.

El Mate X7 llega como sucesor directo del Mate X6 y representa la apuesta de Huawei por consolidar su presencia en el segmento de los plegables, un mercado que ha crecido de manera constante en México y que cada vez atrae más consumidores interesados en innovación y diseño.

Diseño y resistencia

Uno de los puntos más destacados del Huawei Mate X7 es su pantalla plegable de 8 pulgadas, que ofrece una experiencia inmersiva tanto para productividad como para entretenimiento.

Huawei asegura que el dispositivo cuenta con una resistencia superior frente a caídas y dobleces, gracias a un nuevo sistema de bisagra reforzada y materiales premium.

El diseño delgado y elegante se complementa con acabados en piel sintética y colores sofisticados, lo que lo convierte en un dispositivo pensado para usuarios que buscan tanto funcionalidad como estilo.

Cámaras y rendimiento

El Mate X7 incorpora una cámara True-to-Colour con sensor RYYB de 1/1.28”, capaz de captar hasta un 31% más de luz que generaciones anteriores. Esto se traduce en fotografías más nítidas y detalladas incluso en condiciones de baja iluminación.

Además, el sistema de cámaras incluye funciones de HDR de ultra iluminación, zoom avanzado y capacidades de video de alta definición, consolidando al Mate X7 como uno de los smartphones con mejor desempeño fotográfico en el mercado mexicano.

En cuanto a rendimiento, el dispositivo integra un procesador de última generación, optimizado para multitarea y aplicaciones exigentes, acompañado de una batería de larga duración que soporta carga rápida.

Precio y disponibilidad en México

Huawei confirmó que el Mate X7 tendrá un precio oficial de $48,999 pesos en México. La preventa estará disponible hasta el 16 de enero de 2026 en la Huawei eShop, mientras que la venta en tiendas físicas comenzará el 12 de febrero de 2026.

Este posicionamiento de precio lo coloca en la gama ultra premium, compitiendo directamente con otros plegables de marcas como Samsung y Honor.

El Huawei Mate X7 llega a México como uno de los lanzamientos más importantes de fin de año. Con su pantalla plegable de 8 pulgadas, resistencia mejorada, cámaras de nivel profesional y un precio competitivo dentro del segmento premium, el dispositivo busca consolidar la presencia de Huawei en el mercado nacional y ofrecer una alternativa sólida para quienes buscan innovación y estilo en un solo equipo.

