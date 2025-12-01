Comparamos el POCO F8 vs Samsung Galaxy S24: ¿qué smartphone elegir?

POCO F8 vs Samsung Galaxy S24
Si estás buscando un nuevo smartphone de gama alta en 2025, seguramente te has encontrado con dos opciones que están generando mucha conversación: el POCO F8 (en sus variantes Pro y Ultra) y el Samsung Galaxy S24 (con sus versiones estándar, Plus y Ultra).
Ambos representan lo mejor de sus marcas, pero con enfoques distintos en precio, rendimiento y experiencia de usuario.
Diseño y pantalla
POCO F8 Pro y Ultra:
- Pantalla AMOLED de última generación con tasa de refresco de 120 Hz.
- Certificación IP68 contra agua y polvo.
- Diseño premium con acabados metálicos y sonido optimizado por Bose.
Samsung Galaxy S24 (S24, S24+, S24 Ultra):
- Pantallas Dynamic AMOLED 2X con resolución FHD+ en los modelos base y QHD+ en el Ultra.
- Tasa de refresco adaptable hasta 120 Hz.
- Amplia gama de colores exclusivos como Jade, Sapphire y Sandstone.
Ambos ofrecen pantallas de alta calidad, pero Samsung destaca por su variedad de tamaños y resolución superior en el modelo Ultra.
Rendimiento y procesador
POCO F8 Ultra y Pro:
- Incorporan el último chip Snapdragon de gama alta, pensado para gaming y multitarea.
- El Ultra ofrece un rendimiento superior y cámara más avanzada.
Samsung Galaxy S24:
- Procesador Deca-Core con velocidades de hasta 3.2 GHz.
- Optimización con One UI y soporte extendido de actualizaciones.
El POCO F8 Ultra busca competir directamente con los buques insignia, mientras que Samsung ofrece un ecosistema más maduro y optimizado.
Cámaras
POCO F8 Ultra:
- Sistema de cámaras mejorado respecto al Pro, con sensores de mayor resolución y funciones avanzadas.
- Ideal para quienes buscan fotografía de alto nivel sin pagar el precio de un flagship tradicional.
Samsung Galaxy S24 Ultra:
- Reconocido por su rendimiento fotográfico, con evaluaciones destacadas en DXOMARK.
- Zoom avanzado y mejoras en fotografía nocturna.
Samsung sigue liderando en fotografía móvil, aunque POCO ofrece una alternativa competitiva a menor costo.
Batería y autonomía
POCO F8 Pro y Ultra:
- Baterías de gran capacidad con carga rápida superior a 100W.
- Enfocados en usuarios que buscan rendimiento intensivo.
Samsung Galaxy S24:
- Baterías optimizadas con carga rápida y carga inalámbrica.
- Mayor integración con accesorios Galaxy.
Precio y accesibilidad
POCO F8 Pro y Ultra:
- Precio más competitivo, pensado para quienes buscan especificaciones de gama alta a un costo más accesible.
Samsung Galaxy S24:
- Precio premium, especialmente en el modelo Ultra.
- Justificado por su ecosistema y soporte extendido.
Para quienes desean adquirir el POCO F8 (Pro y Ultra), la opción más segura es hacerlo a través de la tienda oficial de POCO o en distribuidores como Xiaomi Store México, donde suelen ofrecer promociones exclusivas.
En el caso del Samsung Galaxy S24 (S24, S24+, S24 Ultra), está disponible en la tienda oficial de Samsung y también en grandes retailers como Amazon México y Liverpool, que ofrecen facilidades de pago y garantía oficial
El POCO F8 Ultra es la opción ideal para quienes desean máximo rendimiento y especificaciones de flagship a un precio más accesible, mientras que el Samsung Galaxy S24 Ultra es perfecto para quienes buscan fotografía de primer nivel, ecosistema completo y soporte prolongado.
Tabla comparativa POCO F8 vs Samsung Galaxy S24
|Característica
|POCO F8 Pro
|POCO F8 Ultra
|Samsung Galaxy S24
|Samsung Galaxy S24+
|Samsung Galaxy S24 Ultra
|Pantalla
|AMOLED 6.67” FHD+, 120 Hz
|AMOLED 6.8” QHD+, 120 Hz
|Dynamic AMOLED 2X 6.2” FHD+, 120 Hz
|Dynamic AMOLED 2X 6.7” FHD+, 120 Hz
|Dynamic AMOLED 2X 6.8” QHD+, 120 Hz
|Procesador
|Snapdragon gama alta
|Snapdragon gama alta optimizado
|Deca-Core 3.2 GHz
|Deca-Core 3.2 GHz
|Deca-Core 3.2 GHz con mejoras gráficas
|Cámara principal
|Triple 64 MP
|Cuádruple 200 MP con zoom avanzado
|Triple 50 MP
|Triple 50 MP mejorada
|Cuádruple 200 MP con zoom periscópico
|Cámara frontal
|32 MP
|32 MP mejorada
|12 MP
|12 MP
|12 MP con IA avanzada
|Batería
|5000 mAh, carga rápida 100W
|5500 mAh, carga rápida 120W
|4000 mAh, carga rápida 45W
|4700 mAh, carga rápida 45W
|5000 mAh, carga rápida 45W + inalámbrica
|Sistema operativo
|MIUI basado en Android 15
|MIUI basado en Android 15
|One UI 7 basado en Android 15
|One UI 7 basado en Android 15
|One UI 7 basado en Android 15
|Precio estimado
|Gama alta accesible
|Premium competitivo
|Premium
|Premium alto
|Ultra premium