Samsung Galaxy Z TriFold: smartphone, tablet y portátil en un solo dispositivo

El Samsung Galaxy Z TriFold marca un nuevo capítulo en la innovación móvil y su llegada a México promete revolucionar el mercado de smartphones premium.

Aunque la compañía aún no ha confirmado fechas exactas de disponibilidad en nuestro país, el anuncio global ya genera expectativa entre los consumidores mexicanos.

La industria de los smartphones ha evolucionado rápidamente en la última década, y Samsung se ha consolidado como líder en el segmento de dispositivos plegables. Con el Galaxy Z TriFold, la marca surcoreana presenta su primer teléfono con triple pliegue, un diseño que lo convierte en un híbrido entre smartphone, tablet y portátil de bolsillo.

Este dispositivo se despliega en tres partes, ofreciendo una pantalla de hasta 10 pulgadas cuando está completamente abierto, ideal para productividad, multitarea y entretenimiento. Al cerrarse, mantiene la practicidad de un teléfono convencional gracias a su pantalla externa de 6.5 pulgadas, perfecta para llamadas, mensajes y uso cotidiano.

Características principales del Galaxy Z TriFold

Diseño triple plegable : formato tipo tríptico que transforma el dispositivo en una mini tablet.

: formato tipo tríptico que transforma el dispositivo en una mini tablet. Pantalla inmersiva : hasta 10 pulgadas desplegadas, con tecnología AMOLED de última generación.

: hasta 10 pulgadas desplegadas, con tecnología AMOLED de última generación. Pantalla externa funcional : 6.5 pulgadas para tareas rápidas sin necesidad de abrir el dispositivo.

: 6.5 pulgadas para tareas rápidas sin necesidad de abrir el dispositivo. Rendimiento premium : procesador de gama alta, memoria RAM amplia y almacenamiento interno generoso.

: procesador de gama alta, memoria RAM amplia y almacenamiento interno generoso. Productividad móvil: pensado para quienes necesitan un espacio de trabajo portátil y flexible.

Disponibilidad y expectativas en México

Samsung confirmó que el Galaxy Z TriFold debutará en mercados como Estados Unidos y Corea en el primer trimestre de 2026, pero aún no ha revelado detalles sobre su precio ni su llegada oficial a México. Sin embargo, considerando el historial de lanzamientos de la serie Galaxy Z en nuestro país, es altamente probable que el TriFold esté disponible en México poco después de su lanzamiento global.

La expectativa es enorme: México se ha convertido en uno de los mercados más receptivos a la innovación tecnológica, y los consumidores locales buscan cada vez más dispositivos que combinen versatilidad, diseño y potencia.

Impacto en el mercado mexicano

La llegada del Galaxy Z TriFold podría redefinir el segmento premium en México. Hasta ahora, los plegables dobles han sido la referencia, pero este nuevo formato abre posibilidades inéditas:

Mayor productividad para profesionales que requieren multitarea avanzada.

para profesionales que requieren multitarea avanzada. Experiencia multimedia superior , con una pantalla que rivaliza con tablets compactas.

, con una pantalla que rivaliza con tablets compactas. Innovación en diseño, que posiciona a Samsung como pionero frente a competidores como Huawei.

Con este lanzamiento, Samsung reafirma su liderazgo en innovación y prepara el terreno para una nueva era de dispositivos plegables triples que transformarán la manera en que usamos nuestros teléfonos.

