Samsung Galaxy S25 Ultra ya está disponible en México

El nuevo flagship, Samsung Galaxy S25 Ultra, aterriza oficialmente en México con una propuesta que combina rendimiento de gama alta, fotografía avanzada y funciones de inteligencia artificial.

Su llegada coincide con las ofertas de Black Friday, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan renovar su smartphone en esta temporada.

Características clave del Galaxy S25 Ultra

Procesador Snapdragon de última generación , ideal para multitarea intensiva y gaming.

, ideal para multitarea intensiva y gaming. Cámara principal de 200 MP con zoom óptico 2x, estabilizador OIS y telefoto de 50 MP.

con zoom óptico 2x, estabilizador OIS y telefoto de 50 MP. Pantalla AMOLED de 6.8 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz.

con tasa de refresco de 120 Hz. Batería de larga duración con carga rápida y optimización por IA.

con carga rápida y optimización por IA. Funciones de inteligencia artificial para fotografía, productividad y personalización del sistema.

Disponibilidad y precio en México

El Galaxy S25 Ultra está disponible en tiendas oficiales y plataformas como Amazon México y Mercado Libre.

Precio regular : desde $22,999 pesos

: desde Ofertas de Black Friday : descuentos de hasta 14%, con precios desde $19,779 pesos

: descuentos de hasta 14%, con precios desde $19,779 pesos Promociones bancarias: pagos a 15 meses sin intereses y bonificaciones por compra en línea

Dónde comprar el Galaxy S25 Ultra

El Galaxy S25 Ultra se posiciona como uno de los smartphones más completos del mercado mexicano, superando a rivales como el iPhone 15 Pro Max y el Xiaomi 14 Pro en varios frentes.

Su cámara de 200 MP con zoom óptico y telefoto dedicado ofrece mayor versatilidad fotográfica que la mayoría de sus competidores.

Además, la integración de inteligencia artificial no solo mejora la experiencia de usuario, sino que optimiza el rendimiento y la autonomía del dispositivo.

A diferencia de otros modelos premium, el S25 Ultra mantiene compatibilidad con el S Pen, lo que lo convierte en una herramienta poderosa para productividad móvil, diseño y toma de notas.

Su pantalla AMOLED de 6.8” con tasa de refresco adaptativa también ofrece una experiencia visual superior, ideal para gaming, streaming y edición de contenido.

Nuestra cobertura de Smartphones aquí