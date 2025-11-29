La actualización One UI 8.5 de Samsung llega a México

Samsung prepara el despliegue de One UI 8.5 en México, una actualización que promete transformar la experiencia de los usuarios Galaxy con nuevas funciones de inteligencia artificial, mejoras en la interfaz y optimización del rendimiento.

¿Qué es One UI 8.5?

One UI es la capa de personalización de Samsung sobre Android, y la versión 8.5 está basada en Android 16 QPR2. Esta actualización introduce Galaxy AI, un conjunto de herramientas que anticipan movimientos del usuario, mejoran la productividad y optimizan la interacción con el dispositivo.

Principales novedades de One UI 8.5

Galaxy AI integrado : funciones predictivas que sugieren acciones y mejoran la eficiencia diaria.

: funciones predictivas que sugieren acciones y mejoran la eficiencia diaria. Modo noche mejorado : ahora todos los elementos de la interfaz, incluidas burbujas de apps, se oscurecen de forma uniforme.

: ahora todos los elementos de la interfaz, incluidas burbujas de apps, se oscurecen de forma uniforme. Filtro de llamadas avanzado : mayor precisión para bloquear spam y gestionar notificaciones.

: mayor precisión para bloquear spam y gestionar notificaciones. Compatibilidad inicial con Galaxy S25 y próximos Galaxy S26 : la beta pública se abre en diciembre.

: la beta pública se abre en diciembre. Rendimiento optimizado: menor consumo energético y mejor gestión de recursos en multitarea.

Disponibilidad en México

Según reportes, el programa beta de One UI 8.5 comenzará el 8 de diciembre de 2025 para usuarios del Galaxy S25. Posteriormente, la actualización estable se desplegará en otros modelos compatibles antes de 2026.

