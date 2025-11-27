Bocinas

Las 5 mejores Bocinas de Torre (floorstanding) en México

noviembre 27, 2025
Reseñando

Las Bocinas de Torre (floorstanding) son la opción ideal para quienes buscan un sonido envolvente y potente en su sala de estar o cine en casa.

En México, varias marcas reconocidas ofrecen modelos de alta fidelidad que combinan diseño elegante con tecnología avanzada. A continuación, te presentamos cinco de los más destacados.

1. Polk Audio Signature Elite ES55

  • Descripción: Altavoz de torre de alta fidelidad con matriz acústica balanceada dinámicamente.
  • Características: Tweeter de terileno de 1″, dos woofers de 6.5″ reforzados con mica.
  • Ideal para: Películas, música y videojuegos con sonido inmersivo.
  • Precio aproximado: $7,926 MXN.

2. Polk Audio Monitor XT70

  • Descripción: Altavoz de pie certificado en audio de alta resolución, compatible con Dolby Atmos y DTS:X.
  • Características: Woofers dobles de 6.5″, radiadores pasivos duales de 8″, tweeter de 1″.
  • Ideal para: Sistemas de cine en casa con graves profundos y agudos cristalinos.
  • Precio aproximado: $5,944 MXN.

3. Klipsch RP-600M (Reference Premiere)

  • Descripción: Aunque es un modelo de estantería, se comercializa en México como opción de torre compacta por su potencia.
  • Características: Tweeter de titanio de 1″, woofers cerametallic de cobre hilado de 6.5″.
  • Ideal para: Sonido claro y detallado, con bajos potentes en espacios medianos.
  • Precio aproximado: $10,614 MXN.

4. Edifier S1000MKII

  • Descripción: Altavoces activos con Bluetooth 5.0 aptX HD, pensados para audiófilos.
  • Características: 120W de potencia, unidad de rango medio de 5.5″, amplificador clase D con DSP.
  • Ideal para: Conexiones inalámbricas de alta calidad y uso versátil en música y cine.
  • Precio aproximado: $12,197 MXN.

5. Altavoces de suelo Hi-Fi 200W (Aliexpress)

  • Descripción: Torre pasiva de 12 pulgadas, diseñada para sonido envolvente de alta fidelidad.
  • Características: Potencia de 200W, diseño robusto para graves profundos.
  • Ideal para: Usuarios que buscan potencia bruta y personalización con amplificadores externos.
  • Precio aproximado: $17,822 MXN.

Tabla comparativa de características

Modelo Tweeter / Agudos Woofers / Graves Potencia Conectividad Precio aprox.
Polk Audio ES55 1″ terileno 2 x 6.5″ mica Cableado $7,926 MXN
Polk Audio XT70 1″ terileno 2 x 6.5″ + 2 x 8″ Cableado $5,944 MXN
Klipsch RP-600M 1″ titanio 2 x 6.5″ cobre Cableado $10,614 MXN
Edifier S1000MKII 5.5″ rango medio 120W Bluetooth 5.0 $12,197 MXN
Hi-Fi 200W (Aliexpress) 12″ 200W Cableado $17,822 MXN

Los altavoces floorstanding disponibles en México ofrecen opciones para distintos perfiles: desde quienes buscan un sistema de cine en casa inmersivo (Polk XT70), hasta audiófilos que valoran la conectividad inalámbrica (Edifier S1000MKII). La elección dependerá de tu presupuesto, espacio y necesidades de sonido.

 

