Las 5 mejores Bocinas de Torre (floorstanding) en México

Las Bocinas de Torre (floorstanding) son la opción ideal para quienes buscan un sonido envolvente y potente en su sala de estar o cine en casa.
En México, varias marcas reconocidas ofrecen modelos de alta fidelidad que combinan diseño elegante con tecnología avanzada. A continuación, te presentamos cinco de los más destacados.
1. Polk Audio Signature Elite ES55
- Descripción: Altavoz de torre de alta fidelidad con matriz acústica balanceada dinámicamente.
- Características: Tweeter de terileno de 1″, dos woofers de 6.5″ reforzados con mica.
- Ideal para: Películas, música y videojuegos con sonido inmersivo.
- Precio aproximado: $7,926 MXN.
2. Polk Audio Monitor XT70
- Descripción: Altavoz de pie certificado en audio de alta resolución, compatible con Dolby Atmos y DTS:X.
- Características: Woofers dobles de 6.5″, radiadores pasivos duales de 8″, tweeter de 1″.
- Ideal para: Sistemas de cine en casa con graves profundos y agudos cristalinos.
- Precio aproximado: $5,944 MXN.
3. Klipsch RP-600M (Reference Premiere)
- Descripción: Aunque es un modelo de estantería, se comercializa en México como opción de torre compacta por su potencia.
- Características: Tweeter de titanio de 1″, woofers cerametallic de cobre hilado de 6.5″.
- Ideal para: Sonido claro y detallado, con bajos potentes en espacios medianos.
- Precio aproximado: $10,614 MXN.
4. Edifier S1000MKII
- Descripción: Altavoces activos con Bluetooth 5.0 aptX HD, pensados para audiófilos.
- Características: 120W de potencia, unidad de rango medio de 5.5″, amplificador clase D con DSP.
- Ideal para: Conexiones inalámbricas de alta calidad y uso versátil en música y cine.
- Precio aproximado: $12,197 MXN.
5. Altavoces de suelo Hi-Fi 200W (Aliexpress)
- Descripción: Torre pasiva de 12 pulgadas, diseñada para sonido envolvente de alta fidelidad.
- Características: Potencia de 200W, diseño robusto para graves profundos.
- Ideal para: Usuarios que buscan potencia bruta y personalización con amplificadores externos.
- Precio aproximado: $17,822 MXN.
Tabla comparativa de características
|Modelo
|Tweeter / Agudos
|Woofers / Graves
|Potencia
|Conectividad
|Precio aprox.
|Polk Audio ES55
|1″ terileno
|2 x 6.5″ mica
|—
|Cableado
|$7,926 MXN
|Polk Audio XT70
|1″ terileno
|2 x 6.5″ + 2 x 8″
|—
|Cableado
|$5,944 MXN
|Klipsch RP-600M
|1″ titanio
|2 x 6.5″ cobre
|—
|Cableado
|$10,614 MXN
|Edifier S1000MKII
|—
|5.5″ rango medio
|120W
|Bluetooth 5.0
|$12,197 MXN
|Hi-Fi 200W (Aliexpress)
|—
|12″
|200W
|Cableado
|$17,822 MXN
Los altavoces floorstanding disponibles en México ofrecen opciones para distintos perfiles: desde quienes buscan un sistema de cine en casa inmersivo (Polk XT70), hasta audiófilos que valoran la conectividad inalámbrica (Edifier S1000MKII). La elección dependerá de tu presupuesto, espacio y necesidades de sonido.