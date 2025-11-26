Xiaomi lanza en México POCO F8 Ultra y POCO F8 Pro

Xiaomi ha sorprendido al mercado mexicano con la llegada oficial de sus nuevos smartphones insignia: POCO F8 Ultra y POCO F8 Pro, dos dispositivos que marcan un salto definitivo hacia la gama alta, sin abandonar el enfoque joven y disruptivo que caracteriza a la marca POCO.
POCO F8 Pro: ya disponible en México
El POCO F8 Pro está disponible desde el 26 de noviembre de 2025, tanto en la tienda en línea mi.com como en tiendas físicas Xiaomi en todo el país. Este modelo destaca por:
- Procesador Snapdragon 8 Gen 3, ideal para gaming y multitarea exigente.
- Pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz.
- Sistema de refrigeración de triple capa, que mejora la disipación térmica hasta en un 40%.
- Cámaras de alto rendimiento con estabilización óptica y grabación en 4K.
- Sonido estéreo ajustado por Bose, para una experiencia envolvente.
Su precio puede fluctuar por promociones de temporada (especialmente en diciembre); el rango de lanzamiento está alrededor de $9,999–$11,000 pesos según la versión y el distribuidor.
POCO F8 Ultra: el flagship más ambicioso de POCO
Aunque su disponibilidad en México será anunciada próximamente, el POCO F8 Ultra ya genera expectativas por sus especificaciones de nivel profesional:
- Snapdragon 8 Elite Gen 5 con arquitectura de doble chipset.
- Cámara principal de 200 MP, con sensores avanzados para fotografía nocturna y retratos.
- Altavoces Bose con subwoofer integrado, una novedad en smartphones.
- Diseño premium, incluyendo una versión con acabado tipo denim.
- Batería de gran capacidad con carga rápida de 120W.
Este modelo apunta directamente al segmento flagship, compitiendo con los mejores del mercado en rendimiento, fotografía y audio.
¿Qué significa esto para el mercado mexicano?
La llegada de la serie POCO F8 representa una consolidación de Xiaomi en el segmento premium, ofreciendo dispositivos con tecnología de punta a precios más accesibles que los de marcas tradicionales. Además, refuerza la estrategia de POCO como una marca que ya no solo “mata gigantes”, sino que se convierte en uno.
Para los usuarios mexicanos, esto se traduce en más opciones de alto rendimiento sin comprometer el bolsillo, especialmente en temporada navideña, donde se espera que ambos modelos sean protagonistas en ventas.
|Característica
|POCO F8 Pro
|POCO F8 Ultra
|Pantalla
|AMOLED 6.67″, 120 Hz
|AMOLED 6.78″, 144 Hz
|Procesador
|Snapdragon 8 Gen 3
|Snapdragon 8 Gen 3 Elite
|Batería
|5,000 mAh, carga rápida 90W
|5,200 mAh, carga rápida 120W
|Cámara principal
|50 MP con OIS
|200 MP con OIS y AI avanzada
|Video
|4K a 60 fps
|8K a 30 fps
|Audio
|Estéreo con ajuste Bose
|Estéreo Bose + subwoofer integrado
|RAM / Almacenamiento
|12 GB / 256 GB
|16 GB / 512 GB
|Refrigeración
|Triple capa con grafeno
|Cámara de vapor de nueva generación
|Material y diseño
|Marco metálico, trasera de vidrio
|Acabado premium (incluye versión denim)
|Conectividad
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G avanzado
|Precio estimado
|Desde $14,999 MXN
|Desde $19,999 MXN (por confirmar)
|Disponibilidad en México
|Ya disponible
|Próximamente