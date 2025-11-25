Cometa 3I/ATLAS: actualización de noviembre

Durante las últimas dos semanas, el cometa 3I/ATLAS ha captado la atención de la comunidad científica y del público general.

Se trata del tercer objeto interestelar confirmado que atraviesa nuestro sistema solar, tras el paso de Oumuamua en 2017 y 2I/Borisov en 2019. Su órbita hiperbólica confirma que no pertenece al sistema solar y que, tras su visita, no volverá.

Cronología reciente

19 de noviembre : La NASA difundió imágenes inéditas del cometa, captadas por hasta ocho misiones, incluyendo el telescopio espacial Hubble y sondas en Marte. La agencia subrayó que “parece un cometa y se mueve como un cometa”, reforzando su carácter interestelar.

: La difundió imágenes inéditas del cometa, captadas por hasta ocho misiones, incluyendo el telescopio espacial Hubble y sondas en Marte. La agencia subrayó que “parece un cometa y se mueve como un cometa”, reforzando su carácter interestelar. 21 de noviembre : Observatorios internacionales confirmaron su trayectoria hiperbólica y descartaron cualquier riesgo inmediato para la Tierra.

: Observatorios internacionales confirmaron su trayectoria hiperbólica y descartaron cualquier riesgo inmediato para la Tierra. 24 de noviembre : Se aclaró la confusión sobre una supuesta desintegración. El error se debió a otro objeto, el K1/ATLAS, que sí mostró fragmentación. El 3I/ATLAS permanece intacto y bajo observación.

: Se aclaró la confusión sobre una supuesta desintegración. El error se debió a otro objeto, el K1/ATLAS, que sí mostró fragmentación. El 3I/ATLAS permanece intacto y bajo observación. Últimos reportes: Se han detectado anomalías en su trayectoria y un posible objeto acompañante, lo que ha despertado especulación científica y mediática.

Importancia científica

El paso de 3I/ATLAS representa una oportunidad única para estudiar la composición química y estructura de cuerpos interestelares. Estos datos podrían ofrecer pistas sobre la formación de sistemas planetarios más allá del nuestro y enriquecer la comprensión de cómo se distribuye la materia en la galaxia.

Ciencia y comunicación pública

Más allá de su relevancia astronómica, el cometa se ha convertido en un fenómeno mediático. La difusión de imágenes y aclaraciones sobre su estado muestran cómo la ciencia se comunica en tiempo real, entre la precisión de los datos y la necesidad de combatir la desinformación.

El cometa 3I/ATLAS no solo es un visitante fugaz del sistema solar, sino también un recordatorio de que vivimos en un universo dinámico y abierto a descubrimientos inesperados. Su tránsito en noviembre de 2025 quedará registrado como un hito en la exploración interestelar y en la manera en que compartimos ciencia con el mundo.

Nuestra cobertura sobre el cometa 3I/ATLAS