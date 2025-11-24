Los OPPO Find X9 y Find X9 Pro ya están en México

OPPO ha lanzado oficialmente en México sus nuevos Find X9 y Find X9 Pro, disponibles con Telcel y Movistar, y próximamente en AT&T. Estos dispositivos representan la renovación más ambiciosa de la línea Find X, con un enfoque claro en la fotografía profesional y la autonomía de batería.
El Find X9 Pro destaca por su cámara telefoto de 200 MP, un cambio respecto a la estrategia de doble telefoto del modelo anterior. Su diseño también evoluciona: el módulo de cámara abandona la forma circular y adopta un formato cuadrado en la esquina superior izquierda.
Además, OPPO ofrece un kit fotográfico exclusivo para el Find X9 Pro, con un costo adicional de $3,999 pesos, pensado para potenciar la experiencia de captura con accesorios especializados.
Precios oficiales en México
- OPPO Find X9 (16 GB RAM / 512 GB almacenamiento): $22,999 pesos
- OPPO Find X9 Pro (16 GB RAM / 512 GB almacenamiento): $27,999 pesos
- Kit fotográfico OPPO Find X9 Pro: $3,999 pesos
Tabla comparativa de especificaciones
|Característica
|OPPO Find X9
|OPPO Find X9 Pro
|Pantalla
|AMOLED 6.78″, resolución 1.5K, 120 Hz
|AMOLED 6.78″, resolución 1.5K, 120 Hz
|Procesador
|MediaTek Dimensity 9300
|MediaTek Dimensity 9300 (optimizado)
|RAM / Almacenamiento
|16 GB / 512 GB
|16 GB / 512 GB
|Cámara principal
|Triple: 50 MP + 50 MP + 50 MP
|Triple: 200 MP telefoto + 50 MP + 50 MP
|Cámara frontal
|32 MP
|32 MP
|Batería
|7,500 mAh, carga rápida 100W
|7,500 mAh, carga rápida 100W
|Diseño
|Módulo cuadrado, acabado premium
|Módulo cuadrado, acabado premium
|Peso / Grosor
|224 g / 8.25 mm
|224 g / 8.25 mm
|Resistencia
|Gorilla Glass + marco aluminio
|Gorilla Glass + marco aluminio
|Precio México
|$22,999 MXN
|$27,999 MXN
La llegada de los OPPO Find X9 y Find X9 Pro a México marca un hito en la gama premium: dispositivos que combinan fotografía de nivel profesional, gran autonomía y diseño refinado. El kit fotográfico refuerza la propuesta del Pro, convirtiéndolo en una herramienta pensada para creadores de contenido y usuarios que buscan llevar la fotografía móvil al siguiente nivel.