Los OPPO Find X9 y Find X9 Pro ya están en México

OPPO ha lanzado oficialmente en México sus nuevos Find X9 y Find X9 Pro, disponibles con Telcel y Movistar, y próximamente en AT&T. Estos dispositivos representan la renovación más ambiciosa de la línea Find X, con un enfoque claro en la fotografía profesional y la autonomía de batería.

El Find X9 Pro destaca por su cámara telefoto de 200 MP, un cambio respecto a la estrategia de doble telefoto del modelo anterior. Su diseño también evoluciona: el módulo de cámara abandona la forma circular y adopta un formato cuadrado en la esquina superior izquierda.

Además, OPPO ofrece un kit fotográfico exclusivo para el Find X9 Pro, con un costo adicional de $3,999 pesos, pensado para potenciar la experiencia de captura con accesorios especializados.

Precios oficiales en México

OPPO Find X9 (16 GB RAM / 512 GB almacenamiento): $22,999 pesos

OPPO Find X9 Pro (16 GB RAM / 512 GB almacenamiento): $27,999 pesos

Kit fotográfico OPPO Find X9 Pro: $3,999 pesos

Tabla comparativa de especificaciones

Característica OPPO Find X9 OPPO Find X9 Pro Pantalla AMOLED 6.78″, resolución 1.5K, 120 Hz AMOLED 6.78″, resolución 1.5K, 120 Hz Procesador MediaTek Dimensity 9300 MediaTek Dimensity 9300 (optimizado) RAM / Almacenamiento 16 GB / 512 GB 16 GB / 512 GB Cámara principal Triple: 50 MP + 50 MP + 50 MP Triple: 200 MP telefoto + 50 MP + 50 MP Cámara frontal 32 MP 32 MP Batería 7,500 mAh, carga rápida 100W 7,500 mAh, carga rápida 100W Diseño Módulo cuadrado, acabado premium Módulo cuadrado, acabado premium Peso / Grosor 224 g / 8.25 mm 224 g / 8.25 mm Resistencia Gorilla Glass + marco aluminio Gorilla Glass + marco aluminio Precio México $22,999 MXN $27,999 MXN

La llegada de los OPPO Find X9 y Find X9 Pro a México marca un hito en la gama premium: dispositivos que combinan fotografía de nivel profesional, gran autonomía y diseño refinado. El kit fotográfico refuerza la propuesta del Pro, convirtiéndolo en una herramienta pensada para creadores de contenido y usuarios que buscan llevar la fotografía móvil al siguiente nivel.

