iOS 26.2 ya disponible en México: novedades y cómo instalarlo

Apple liberó la actualización iOS 26.2 el 12 de diciembre de 2025 para todos los iPhone compatibles.
Esta versión llega como la última gran actualización del año y busca cerrar 2025 con mejoras de seguridad, nuevas funciones y un diseño más refinado.
Principales novedades de iOS 26.2
- Liquid Glass mejorado: mayor personalización en la pantalla de bloqueo.
- Traducción en tiempo real en AirPods: ideal para viajes y comunicación multilingüe.
- Recordatorios con alarma: más control sobre productividad y organización.
- Correcciones de seguridad: más de 20 vulnerabilidades solucionadas.
- Funciones potenciadas por IA: mejoras en apps nativas y conectividad.
Estas características consolidan a iOS 26.2 como una actualización clave para quienes buscan rendimiento, seguridad y nuevas experiencias digitales.
Tutorial: cómo instalar iOS 26.2 en tu iPhone
Sigue estos pasos para actualizar tu dispositivo de forma segura:
- Verifica compatibilidad: asegúrate de tener un iPhone compatible con iOS 26.
- Haz una copia de seguridad: usa iCloud o tu computadora para respaldar tus datos.
- Conéctate a Wi-Fi y carga tu iPhone: mínimo 50% de batería o conectado al cargador.
- Accede a Configuración: ve a Ajustes > General > Actualización de software.
- Descarga e instala: selecciona iOS 26.2, acepta los términos y espera a que finalice la instalación.
- Reinicio automático: tu iPhone se reiniciará y tendrás la nueva versión lista para usar.
El lanzamiento de iOS 26.2 en México marca un cierre de año con funciones innovadoras y mejoras de seguridad que refuerzan la experiencia de los usuarios de iPhone. Instalarlo es sencillo y garantiza aprovechar al máximo las nuevas herramientas que Apple pone a disposición.