iOS 26.2 ya disponible en México: novedades y cómo instalarlo

Apple liberó la actualización iOS 26.2 el 12 de diciembre de 2025 para todos los iPhone compatibles.

Esta versión llega como la última gran actualización del año y busca cerrar 2025 con mejoras de seguridad, nuevas funciones y un diseño más refinado.

Principales novedades de iOS 26.2

Liquid Glass mejorado: mayor personalización en la pantalla de bloqueo.

Traducción en tiempo real en AirPods: ideal para viajes y comunicación multilingüe.

Recordatorios con alarma: más control sobre productividad y organización.

Correcciones de seguridad: más de 20 vulnerabilidades solucionadas.

Funciones potenciadas por IA: mejoras en apps nativas y conectividad.

Estas características consolidan a iOS 26.2 como una actualización clave para quienes buscan rendimiento, seguridad y nuevas experiencias digitales.

Tutorial: cómo instalar iOS 26.2 en tu iPhone

Sigue estos pasos para actualizar tu dispositivo de forma segura:

Verifica compatibilidad: asegúrate de tener un iPhone compatible con iOS 26. Haz una copia de seguridad: usa iCloud o tu computadora para respaldar tus datos. Conéctate a Wi-Fi y carga tu iPhone: mínimo 50% de batería o conectado al cargador. Accede a Configuración: ve a Ajustes > General > Actualización de software. Descarga e instala: selecciona iOS 26.2, acepta los términos y espera a que finalice la instalación. Reinicio automático: tu iPhone se reiniciará y tendrás la nueva versión lista para usar.

El lanzamiento de iOS 26.2 en México marca un cierre de año con funciones innovadoras y mejoras de seguridad que refuerzan la experiencia de los usuarios de iPhone. Instalarlo es sencillo y garantiza aprovechar al máximo las nuevas herramientas que Apple pone a disposición.