iOS 26.2 ya disponible en México: novedades y cómo instalarlo

diciembre 13, 2025
Apple liberó la actualización iOS 26.2 el 12 de diciembre de 2025 para todos los iPhone compatibles.

Esta versión llega como la última gran actualización del año y busca cerrar 2025 con mejoras de seguridad, nuevas funciones y un diseño más refinado.

Principales novedades de iOS 26.2

  • Liquid Glass mejorado: mayor personalización en la pantalla de bloqueo.
  • Traducción en tiempo real en AirPods: ideal para viajes y comunicación multilingüe.
  • Recordatorios con alarma: más control sobre productividad y organización.
  • Correcciones de seguridad: más de 20 vulnerabilidades solucionadas.
  • Funciones potenciadas por IA: mejoras en apps nativas y conectividad.

Estas características consolidan a iOS 26.2 como una actualización clave para quienes buscan rendimiento, seguridad y nuevas experiencias digitales.

Tutorial: cómo instalar iOS 26.2 en tu iPhone

Sigue estos pasos para actualizar tu dispositivo de forma segura:

  1. Verifica compatibilidad: asegúrate de tener un iPhone compatible con iOS 26.
  2. Haz una copia de seguridad: usa iCloud o tu computadora para respaldar tus datos.
  3. Conéctate a Wi-Fi y carga tu iPhone: mínimo 50% de batería o conectado al cargador.
  4. Accede a Configuración: ve a Ajustes > General > Actualización de software.
  5. Descarga e instala: selecciona iOS 26.2, acepta los términos y espera a que finalice la instalación.
  6. Reinicio automático: tu iPhone se reiniciará y tendrás la nueva versión lista para usar.

El lanzamiento de iOS 26.2 en México marca un cierre de año con funciones innovadoras y mejoras de seguridad que refuerzan la experiencia de los usuarios de iPhone. Instalarlo es sencillo y garantiza aprovechar al máximo las nuevas herramientas que Apple pone a disposición.

 

