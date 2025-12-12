ChatGPT Go llega a México: la nueva suscripción accesible de OpenAI

OpenAI presenta su nuevo plan de suscripción: ChatGPT Go llega a México con un esquema diseñado para ofrecer más funciones que la versión gratuita, pero a un precio mucho más accesible que el plan Plus.
Con un costo de $110 pesos al mes, este plan busca democratizar el acceso a la inteligencia artificial y acercar sus beneficios a un público más amplio en Latinoamérica.
¿Qué es ChatGPT Go?
ChatGPT Go es una alternativa intermedia entre el plan gratuito y el plan Plus. Está pensado para usuarios que necesitan más capacidades en su día a día, pero que no requieren todas las ventajas premium.
Con este plan, los usuarios pueden disfrutar de más mensajes diarios, generación de imágenes, carga de archivos y memoria mejorada, lo que lo convierte en una herramienta versátil para estudiantes, profesionales y creadores de contenido.
Beneficios clave
- Precio accesible: $110 pesos mensuales, ideal para quienes buscan un plan económico.
- Funciones avanzadas: incluye generación de imágenes, carga de archivos y memoria extendida.
- Mayor límite de mensajes: permite interactuar más veces al día sin restricciones severas.
- Alianza con Rappi: los usuarios de Rappi obtienen 1 mes gratis, mientras que los miembros de Rappi Pro Black disfrutan de 6 meses gratuitos.
Estrategia en Latinoamérica
ChatGPT Go llega a México para integrarse a una estrategia regional de OpenAI para expandir su presencia en mercados emergentes. La alianza con Rappi refuerza esta visión, integrando la inteligencia artificial en aplicaciones cotidianas y ofreciendo beneficios inmediatos a millones de usuarios.
Este movimiento responde al creciente interés en herramientas de IA para productividad, educación y comunicación, y posiciona a ChatGPT Go como una opción atractiva para quienes buscan un equilibrio entre costo y funcionalidad.
Comparación con el plan gratuito
Para entender mejor el valor de ChatGPT Go, es importante compararlo con la versión gratuita. Mientras que el plan sin costo ofrece acceso básico al modelo, el nuevo plan amplía las posibilidades con funciones que antes estaban reservadas a suscriptores de mayor nivel.
Cuadro comparativo: Plan Gratuito vs ChatGPT Go
|Característica
|Plan Gratuito
|ChatGPT Go
|Precio
|$0
|$110 MXN/mes
|Límite de mensajes diarios
|Reducido
|Ampliado
|Generación de imágenes
|No disponible
|Incluida
|Carga de archivos
|No disponible
|Incluida
|Memoria extendida
|No disponible
|Incluida
|Acceso gratuito vía Rappi
|No aplica
|1 mes gratis (Rappi) / 6 meses (Rappi Pro Black)
El nuevo plan ChatGPT Go representa una oportunidad para que más usuarios en México accedan a funciones avanzadas de inteligencia artificial sin necesidad de pagar una tarifa elevada.
Con su precio competitivo y beneficios adicionales gracias a la alianza con Rappi, se perfila como una opción ideal para estudiantes, profesionales y creadores que buscan potenciar su productividad y creatividad.