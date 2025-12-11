Registro de líneas telefónicas: Te explicamos que necesitas para cumplir con esta obligación

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó en diciembre de 2025 los Lineamientos para la identificación de líneas móviles o registro de líneas telefónicas.

A partir de enero de 2026, todas las líneas telefónicas deberán registrarse y ser vinculadas a una persona física (individuo) o moral (empresa u organización).

El objetivo principal es combatir delitos como la extorsión y el fraude, además de garantizar transparencia y confianza en el uso de la telefonía móvil.

Razones de la medida

Seguridad pública: reducir el uso de números “fantasma” en actividades ilícitas.

reducir el uso de números “fantasma” en actividades ilícitas. Transparencia: asegurar que cada línea tenga un responsable claro.

asegurar que cada línea tenga un responsable claro. Protección al consumidor: evitar que usuarios legítimos sufran consecuencias por el mal uso de números no registrados.

evitar que usuarios legítimos sufran consecuencias por el mal uso de números no registrados. Homologación internacional: alinear a México con prácticas comunes en otros países.

Obligaciones de las empresas telefónicas

Las compañías de telecomunicaciones deberán garantizar que el proceso de registro de líneas telefónicas sea accesible y seguro:

Plataformas digitales: habilitar portales web y aplicaciones móviles para el registro en línea.

habilitar portales web y aplicaciones móviles para el registro en línea. Centros de atención presencial: ofrecer puntos físicos para quienes prefieran o necesiten realizar el trámite directamente.

ofrecer puntos físicos para quienes prefieran o necesiten realizar el trámite directamente. Protección de datos: resguardar la información personal bajo las normas vigentes de privacidad.

resguardar la información personal bajo las normas vigentes de privacidad. Cobertura total: aplicar el registro tanto a nuevas contrataciones como a líneas ya existentes.

Requisitos para el registro

Los usuarios deberán presentar:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte).

(INE, pasaporte). CURP para validar la identidad.

para validar la identidad. En el caso de personas morales, acta constitutiva y datos del representante legal.

El padrón comenzará a operar oficialmente en enero de 2026. A partir de ese momento, cada usuario tendrá un plazo de 120 días para registrar su número y vincularlo con su CURP o, en el caso de extranjeros, con un pasaporte vigente.

Consecuencias de no registrar

Las líneas no vinculadas serán suspendidas : no podrán realizar llamadas ni enviar mensajes, aunque sí funcionarán para emergencias.

: no podrán realizar llamadas ni enviar mensajes, aunque sí funcionarán para emergencias. El registro será obligatorio para todos los usuarios, sin excepción.

La nueva normativa en México establece una doble obligación: los usuarios deberán registrar sus números con identificación oficial y CURP, mientras que las empresas telefónicas deberán crear plataformas seguras y accesibles para facilitar el proceso.

Con ello, se busca equilibrar seguridad pública, transparencia y confianza en los servicios móviles.

