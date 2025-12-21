Nuevo LG Sound Suite: el cine en casa a toda potencia

LG Electronics dio a conocer oficialmente el LG Sound Suite, su más reciente innovación en audio para el hogar. Este sistema fue presentado como antesala al CES 2026, donde la compañía planea mostrarlo a nivel global.

El LG Sound Suite no es sólo una barra de sonido, sino un ecosistema modular que permite configurar la experiencia auditiva de manera flexible y sin la complejidad de instalaciones tradicionales.

La clave está en la incorporación de Dolby Atmos FlexConnect, una tecnología que sincroniza automáticamente la barra de sonido con televisores y bocinas adicionales, y que optimiza el audio según la disposición del espacio.

Características destacadas

Arquitectura modular : permite añadir o quitar componentes según las necesidades del usuario.

: permite añadir o quitar componentes según las necesidades del usuario. Dolby Atmos FlexConnect : audio inmersivo 360° sin necesidad de cables ni configuraciones rígidas.

: audio inmersivo 360° sin necesidad de cables ni configuraciones rígidas. Soporte multicanal : hasta 13.1.7 canales , ofreciendo una experiencia cercana al cine en casa.

: hasta , ofreciendo una experiencia cercana al cine en casa. Compatibilidad con televisores LG 2026: integración directa para maximizar la calidad de sonido.

En el CES 2026, LG presentará el Sound Suite como su apuesta para revolucionar el audio en el hogar. La compañía anunciará que este sistema no será solo una barra de sonido, sino un ecosistema modular diseñado para adaptarse a cualquier espacio y estilo de vida.

LG enfatizará que su objetivo es democratizar el acceso a un audio premium, simplificando la instalación y ofreciendo una calidad comparable a la de una sala de cine. Con esta presentación, la marca buscará consolidarse como líder en innovación sonora y marcar un nuevo estándar en entretenimiento doméstico.

Con este lanzamiento, LG pretende posicionarse como líder en soluciones de audio doméstico, compitiendo directamente con marcas como Sonos y JBL, pero ofreciendo un valor diferencial: flexibilidad y simplicidad.

