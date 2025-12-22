El público ha hablado: estos son los dos smartphones más vendidos en México en 2025

En un mercado cada vez más competitivo y saturado de opciones, los consumidores mexicanos han dejado claro cuáles son sus preferencias con los smartphones más vendidos en México.

El año 2025 estuvo marcado por lanzamientos de alto impacto, estrategias de accesibilidad y una creciente demanda de dispositivos que combinen innovación con practicidad. Al final, dos gigantes se posicionaron en la cima: Apple con su iPhone 16 y Samsung con el Galaxy S25.

El público ha hablado, y las cifras son contundentes. El iPhone 16 se convirtió en el smartphone más vendido en México, con aproximadamente 1.2 millones de unidades comercializadas. Su éxito no solo se debe al prestigio de la marca, sino también a la estrategia de Apple de ofrecer variantes más accesibles dentro de la misma serie, lo que permitió que un mayor número de usuarios pudiera experimentar la innovación de Cupertino. La integración con su ecosistema cerrado, la optimización de software y la promesa de actualizaciones prolongadas fueron factores decisivos.

Por su parte, el Samsung Galaxy S25 alcanzó cerca de 950,000 unidades vendidas, consolidándose como el segundo más popular. Samsung apostó por un abanico de modelos dentro de la serie S25, ofreciendo opciones de gama alta y versiones más equilibradas en precio. Su fortaleza radica en la flexibilidad del ecosistema Android, la compatibilidad con múltiples dispositivos y un enfoque en rendimiento que atrae tanto a usuarios profesionales como a jóvenes entusiastas de la tecnología.

Este duelo entre Apple y Samsung refleja una tendencia clara: los consumidores mexicanos están dispuestos a invertir en dispositivos premium, siempre que estos ofrezcan valor agregado. Mientras Apple capitaliza la fidelidad de sus seguidores y la aspiración de pertenecer a su ecosistema, Samsung se mantiene competitivo gracias a su diversidad de modelos y precios.

Más allá de las cifras, lo que destaca es la manera en que ambos fabricantes han logrado conectar con las necesidades del público. En un país donde la penetración móvil supera el 130% y el comercio electrónico crece a pasos agigantados, los smartphones no son solo herramientas de comunicación, sino también plataformas de trabajo, entretenimiento y consumo digital.

El público mexicano ha demostrado que busca dispositivos que combinen prestigio, innovación y accesibilidad. Y aunque marcas como Xiaomi y Motorola siguen presentes en el top 10, el liderazgo de Apple y Samsung confirma que la batalla por la cima se libra entre dos gigantes que saben escuchar y adaptarse a las demandas del mercado.

Tabla comparativa de especificaciones

Característica Apple iPhone 16 Samsung Galaxy S25 Pantalla 6.1″ OLED ProMotion 6.3″ AMOLED 120Hz Procesador A18 Bionic Snapdragon 8 Gen 4 RAM 8 GB 12 GB Almacenamiento 128 / 256 / 512 GB 256 / 512 GB / 1 TB Cámara principal Triple 48 MP + 12 MP + 12 MP Cuádruple 200 MP + 50 MP + 12 MP + 10 MP Cámara frontal 12 MP 32 MP Batería 3,500 mAh 4,800 mAh Sistema operativo iOS 19 Android 15 (One UI 7) Precio aproximado Desde $22,000 MXN Desde $18,000 MXN

Top 10 smartphones más vendidos en México (2025)

Apple iPhone 16 – ~1.2 millones Samsung Galaxy S25 – ~950,000 Xiaomi Redmi Note 13 – ~600,000 Motorola Edge 50 – ~450,000 Huawei P70 Pro – ~400,000 Oppo Find X7 – ~350,000 Realme GT Neo 6 – ~300,000 Samsung Galaxy A55 – ~280,000 Apple iPhone 15 – ~250,000 Xiaomi Poco F6 – ~220,000

