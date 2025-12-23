Xiaomi 17 Ultra: la apuesta más ambiciosa de la marca

Xiaomi ha confirmado que su nuevo modelo Xiaomi 17 Ultra será presentado en un evento especial el día de Navidad en China.

El Xiaomi 17 Ultra no solo busca ser un smartphone más dentro del catálogo, sino convertirse en un referente de la gama premium. La compañía ha dejado claro que este dispositivo será su teléfono más poderoso hasta la fecha, con un enfoque en rendimiento, fotografía y diseño.

Innovaciones en cámara

Uno de los aspectos más destacados es la colaboración con Leica, que vuelve a firmar el sistema fotográfico del dispositivo. El 17 Ultra contará con un sensor principal de 1 pulgada, optimizado para fotografía nocturna, y un telefoto de 200 megapíxeles, una de las resoluciones más altas jamás vistas en un smartphone.

Este cambio también implica una reducción en el número de cámaras traseras, pasando de cuatro a tres, pero con mejoras sustanciales en calidad y desempeño. Según Xiaomi, esta decisión responde a la búsqueda de un sistema más eficiente y con resultados profesionales.

Rendimiento y potencia

Los reportes apuntan a que el Xiaomi 17 Ultra integrará el Snapdragon 8 Elite Gen 5, el procesador más avanzado de Qualcomm, acompañado de versiones con hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno. Estas especificaciones lo colocan como uno de los smartphones más potentes del mercado, ideal para usuarios que demandan velocidad, multitarea y capacidad de almacenamiento sin límites.

Además, se espera que el dispositivo incluya mejoras en autonomía y carga rápida, aunque Xiaomi aún no ha revelado cifras oficiales. Lo que sí se ha confirmado es que el lanzamiento internacional tendrá lugar en el MWC 2026, siguiendo la tradición de la marca.

Diseño y colores

El diseño del Xiaomi 17 Ultra será continuista respecto al 15 Ultra, pero con detalles refinados. Se presentará en los clásicos blanco y negro, además de un nuevo color Starry Green, que busca atraer a quienes prefieren un estilo más llamativo.

La parte trasera mostrará un módulo de cámaras más estilizado, reforzando la identidad premium del dispositivo.

El Xiaomi 17 Ultra representa la culminación de la estrategia de la marca por dominar el segmento premium. Con un sistema de cámaras revolucionario, un procesador de última generación y un diseño elegante, este smartphone promete ser uno de los protagonistas del mercado en 2026. La presentación del 25 de diciembre será clave para conocer todos los detalles y confirmar si Xiaomi logra superar las expectativas.

Cuadro de características principales

Característica Detalle Fecha de presentación 25 de diciembre de 2025 (China) Lanzamiento global MWC 2026 Procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 Memoria RAM Hasta 16 GB Almacenamiento Hasta 1 TB Cámaras 3 traseras (sensor principal 1” + telefoto 200 MP + ultra gran angular) Colaboración Leica Colores Blanco, negro, Starry Green Enfoque Fotografía nocturna, rendimiento premium

