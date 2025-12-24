Samsung presenta la línea de pantallas Odyssey 2026: el futuro de los monitores gaming

Samsung Electronics dio a conocer su nueva línea de pantallas Odyssey 2026, la cual será presentada de manera oficial en el CES 2026 en Las Vegas.

Esta colección de cinco modelos redefine los estándares de la industria al combinar resoluciones inéditas, frecuencias de refresco récord y tecnologías inmersivas que transforman la experiencia de juego y creación de contenido.

Innovación sin precedentes: 6K y 3D sin lentes

El producto estrella de la gama es el Odyssey 3D (G90XH), el primer monitor gaming del mundo con resolución 6K (6,144 x 3,456 píxeles) y visualización 3D sin necesidad de lentes.

Gracias a un sistema de seguimiento ocular en tiempo real, el monitor ajusta la profundidad y la perspectiva según la posición del usuario, ofreciendo una experiencia tridimensional estable y natural.

Este avance elimina la dependencia de accesorios externos y abre la puerta a un nuevo nivel de inmersión en títulos compatibles, desarrollados en colaboración con estudios de videojuegos.

Velocidad extrema para la competencia

La línea de pantallas Odyssey 2026 también introduce un hito en rendimiento: el Odyssey G6, primer monitor capaz de alcanzar una frecuencia de refresco de 1,040Hz, un récord mundial que apunta directamente al mercado de los e-sports y jugadores competitivos. Esta velocidad, combinada con tiempos de respuesta de 1ms GtG, garantiza una fluidez sin precedentes, reduciendo al mínimo el desenfoque de movimiento y ofreciendo una ventaja tangible en partidas de alta intensidad.

Flexibilidad con Dual Mode

Samsung ha incorporado la función Dual Mode en varios modelos de la serie, permitiendo alternar entre máxima resolución y máxima velocidad según las necesidades del usuario. Por ejemplo, el Odyssey 3D puede funcionar a 165Hz en 6K o aumentar hasta 330Hz en 3K, ofreciendo versatilidad para quienes disfrutan tanto de narrativas visualmente ricas como de shooters vertiginosos.

Una gama para todos los perfiles

La colección incluye además tres modelos Odyssey G8, disponibles en configuraciones de 6K, 5K y OLED, pensados para quienes buscan un balance entre calidad de imagen y rendimiento. Estos monitores apuntan tanto a jugadores inmersivos como a creadores de contenido, que requieren pantallas de alta fidelidad para edición de video, diseño gráfico o flujos de trabajo exigentes.

Las pantallas Odyssey 2026 son más que una nueva generación de monitores: es una declaración de intenciones de Samsung sobre cómo será el futuro del gaming y la creación digital. Con tecnologías pioneras como el 3D sin gafas en 6K y la frecuencia de 1,040Hz, esta línea marca un antes y un después en la industria. Para jugadores, creadores y visionarios, los Odyssey 2026 representan la pantalla definitiva.

Aquí tienes un cuadro comparativo en español con las especificaciones clave de los modelos anunciados en la línea Samsung Odyssey 2026. Lo estructuré para que sea claro y útil en un sitio web o presentación:

Comparativo de especificaciones – Pantallas Odyssey 2026

Modelo Resolución máxima Frecuencia de refresco Tecnología destacada Tiempo de respuesta Público objetivo Odyssey 3D (G90XH) 6K (6,144 x 3,456) 165Hz (6K) / 330Hz (3K, Dual Mode) Visualización 3D sin gafas, seguimiento ocular 1ms GtG Gamers inmersivos, creadores de contenido Odyssey G6 4K (aprox.) 1,040Hz (récord mundial) Dual Mode (resolución vs velocidad) 1ms GtG Esports, jugadores competitivos Odyssey G8 – 6K 6K 165Hz Panel de alta fidelidad 1ms GtG Creadores de contenido, gamers narrativos Odyssey G8 – 5K 5K 240Hz Balance entre resolución y velocidad 1ms GtG Usuarios híbridos (gaming + productividad) Odyssey G8 – OLED 4K (OLED) 240Hz Contraste infinito, negros profundos 1ms GtG Gaming inmersivo, cine en casa, diseño visual

