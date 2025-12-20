A manera de primicia en Latinoamérica, OpenAI lanza Sora en México, su herramienta capaz de transformar texto en video de manera automática, utilizando modelos de inteligencia artificial de última generación.
La aplicación permite que cualquier usuario, desde un creador profesional hasta un aficionado, pueda convertir ideas escritas en piezas audiovisuales realistas y dinámicas.
¿Cómo acceder?
Es sencillo: basta con descargar la aplicación oficial de OpenAI desde las tiendas digitales (App Store o Google Play) y registrarse con una cuenta gratuita; el servicio ofrece un plan básico sin costo, aunque existen versiones de suscripción “Pro” con funciones avanzadas y mayor capacidad de generación de video.
Esto significa que cualquier usuario puede comenzar a experimentar con la creación de videos a partir de texto sin pagar, pero quienes busquen resultados más profesionales o ilimitados deberán considerar los planes de pago.
Sora en México como mercado clave
La decisión de incluir a México en la primera ola de expansión regional refleja la importancia de su comunidad creativa. El país cuenta con una vibrante escena de narradores visuales, comunicadores digitales y artistas que han adoptado rápidamente herramientas de IA para potenciar su trabajo.
Además de México, Sora se lanzó simultáneamente en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, consolidando una estrategia regional que busca democratizar el acceso a la creación audiovisual.
Impacto en la creatividad digital
La llegada de Sora abre un abanico de oportunidades:
- Creadores de contenido podrán producir videos de alta calidad sin necesidad de equipos costosos.
- Educadores y comunicadores tendrán nuevas formas de explicar conceptos complejos mediante narrativas visuales.
- Marcas y empresas podrán generar campañas audiovisuales rápidas y personalizadas.