Las 5 mejores televisiones disponibles en México (2025)

En un mercado tan saturado como el de televisores en México, donde cada marca promete la mejor experiencia visual, resulta esencial contar con comparativas claras que ayuden a distinguir las 5 mejores televisiones disponibles en México entre opciones reales de valor y simples estrategias de marketing.

La diversidad de tecnologías —OLED, QD-OLED, UHD— y la amplia gama de precios pueden confundir al consumidor; por ello, hemos realizado este análisis comparativo que permite identificar qué modelo se ajusta mejor a las necesidades específicas, ya sea cine en casa, videojuegos o un uso cotidiano, evitando compras impulsivas y asegurando una inversión inteligente.

Las 5 mejores televisiones

Tecnología: QD-OLED con procesador XR y Google TV.

QD-OLED con procesador XR y Google TV. Fortalezas: Referente en calidad de imagen, negros profundos y colores vibrantes. Ideal para cine en casa.

Referente en calidad de imagen, negros profundos y colores vibrantes. Ideal para cine en casa. Precio aproximado: entre $45,000 y $65,000 MXN según tamaño (55″, 65″, 77″).

entre según tamaño (55″, 65″, 77″). Ideal para: usuarios premium que buscan lo mejor en HDR y gaming.

Tecnología: OLED con inteligencia artificial integrada y sistema webOS.

OLED con inteligencia artificial integrada y sistema webOS. Fortalezas: Excelente contraste, fluidez en videojuegos gracias a HDMI 2.1 y compatibilidad con Dolby Vision.

Excelente contraste, fluidez en videojuegos gracias a HDMI 2.1 y compatibilidad con Dolby Vision. Precio aproximado: $19,990 MXN (55″).

(55″). Ideal para: quienes buscan OLED de gama alta a un precio más accesible.

Tecnología: Crystal UHD con procesador Crystal 4K.

Crystal UHD con procesador Crystal 4K. Fortalezas: Gran relación calidad-precio, buena nitidez y escalado de contenido.

Gran relación calidad-precio, buena nitidez y escalado de contenido. Precio aproximado: $8,490 MXN (50″).

(50″). Ideal para: hogares que quieren un televisor confiable y económico para streaming y TV abierta.

Tecnología: Mini-LED con Quantum Dot.

Mini-LED con Quantum Dot. Fortalezas: Excelente brillo, contraste y rendimiento HDR; muy competitivo frente a OLED en ambientes iluminados.

Excelente brillo, contraste y rendimiento HDR; muy competitivo frente a OLED en ambientes iluminados. Precio aproximado: $18,000–25,000 MXN (55″, 65″).

(55″, 65″). Ideal para: quienes buscan gran calidad de imagen sin llegar al precio de un OLED premium.

Tecnología: QLED con retroiluminación Mini-LED.

QLED con retroiluminación Mini-LED. Fortalezas: Muy buen balance entre precio y prestaciones, con soporte Dolby Vision y HDR10+.

Muy buen balance entre precio y prestaciones, con soporte Dolby Vision y HDR10+. Precio aproximado: $15,000–20,000 MXN (55″, 65″).

(55″, 65″). Ideal para: usuarios que quieren un televisor versátil para cine y gaming, con gran relación calidad-precio.

Tabla comparativa de las 5 mejores televisiones disponibles en México

Modelo Tecnología Tamaños disponibles Sistema operativo HDR soportado Precio aprox. Sony Bravia A95L QD-OLED QD-OLED 55″, 65″, 77″ Google TV HDR10, Dolby Vision $45,000–65,000 LG B5 Series OLED AI 4K OLED 55″ webOS Dolby Vision, HDR10 $19,990 Samsung U8000 Crystal UHD 4K Crystal UHD 50″ Tizen HDR10+ $8,490 Hisense U8K Mini-LED 4K Mini-LED 55″, 65″ Google TV Dolby Vision, HDR10+ $18,000–25,000 TCL C845 QLED 4K QLED 55″, 65″ Google TV Dolby Vision, HDR10+ $15,000–20,000

