Las 5 mejores televisiones disponibles en México (2025)

En un mercado tan saturado como el de televisores en México, donde cada marca promete la mejor experiencia visual, resulta esencial contar con comparativas claras que ayuden a distinguir las 5 mejores televisiones disponibles en México entre opciones reales de valor y simples estrategias de marketing.
La diversidad de tecnologías —OLED, QD-OLED, UHD— y la amplia gama de precios pueden confundir al consumidor; por ello, hemos realizado este análisis comparativo que permite identificar qué modelo se ajusta mejor a las necesidades específicas, ya sea cine en casa, videojuegos o un uso cotidiano, evitando compras impulsivas y asegurando una inversión inteligente.
Las 5 mejores televisiones
1. Sony Bravia A95L QD-OLED
- Tecnología: QD-OLED con procesador XR y Google TV.
- Fortalezas: Referente en calidad de imagen, negros profundos y colores vibrantes. Ideal para cine en casa.
- Precio aproximado: entre $45,000 y $65,000 MXN según tamaño (55″, 65″, 77″).
- Ideal para: usuarios premium que buscan lo mejor en HDR y gaming.
2. LG B5 Series OLED AI 4K
- Tecnología: OLED con inteligencia artificial integrada y sistema webOS.
- Fortalezas: Excelente contraste, fluidez en videojuegos gracias a HDMI 2.1 y compatibilidad con Dolby Vision.
- Precio aproximado: $19,990 MXN (55″).
- Ideal para: quienes buscan OLED de gama alta a un precio más accesible.
3. Samsung U8000 Crystal UHD 4K
- Tecnología: Crystal UHD con procesador Crystal 4K.
- Fortalezas: Gran relación calidad-precio, buena nitidez y escalado de contenido.
- Precio aproximado: $8,490 MXN (50″).
- Ideal para: hogares que quieren un televisor confiable y económico para streaming y TV abierta.
4. Hisense U8K Mini-LED 4K
- Tecnología: Mini-LED con Quantum Dot.
- Fortalezas: Excelente brillo, contraste y rendimiento HDR; muy competitivo frente a OLED en ambientes iluminados.
- Precio aproximado: $18,000–25,000 MXN (55″, 65″).
- Ideal para: quienes buscan gran calidad de imagen sin llegar al precio de un OLED premium.
5. TCL C845 QLED 4K
- Tecnología: QLED con retroiluminación Mini-LED.
- Fortalezas: Muy buen balance entre precio y prestaciones, con soporte Dolby Vision y HDR10+.
- Precio aproximado: $15,000–20,000 MXN (55″, 65″).
- Ideal para: usuarios que quieren un televisor versátil para cine y gaming, con gran relación calidad-precio.
Tabla comparativa de las 5 mejores televisiones disponibles en México
|Modelo
|Tecnología
|Tamaños disponibles
|Sistema operativo
|HDR soportado
|Precio aprox.
|Sony Bravia A95L QD-OLED
|QD-OLED
|55″, 65″, 77″
|Google TV
|HDR10, Dolby Vision
|$45,000–65,000
|LG B5 Series OLED AI 4K
|OLED
|55″
|webOS
|Dolby Vision, HDR10
|$19,990
|Samsung U8000 Crystal UHD 4K
|Crystal UHD
|50″
|Tizen
|HDR10+
|$8,490
|Hisense U8K Mini-LED 4K
|Mini-LED
|55″, 65″
|Google TV
|Dolby Vision, HDR10+
|$18,000–25,000
|TCL C845 QLED 4K
|QLED
|55″, 65″
|Google TV
|Dolby Vision, HDR10+
|$15,000–20,000