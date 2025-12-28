UltraGear evo, la nueva línea de monitores para gamers con IA de LG

LG Electronics dio a conocer su nueva línea de monitores UltraGear evo, una apuesta que busca redefinir la experiencia de juego en PC.

Aunque el anuncio ya se hizo oficial, la compañía ha confirmado que la presentación mundial tendrá lugar en el CES 2026, el evento tecnológico más importante de Las Vegas.

Características clave de UltraGear evo

Resolución 5K y superior: los modelos ofrecerán pantallas OLED, MiniLED y formatos ultra-wide, pensados para jugadores que buscan máxima definición.

los modelos ofrecerán pantallas OLED, MiniLED y formatos ultra-wide, pensados para jugadores que buscan máxima definición. Escalado por IA en el propio monitor: la gran novedad es que la pantalla podrá mejorar la calidad visual en tiempo real sin exigir más potencia a la GPU , acercando cualquier contenido a una experiencia 5K.

la gran novedad es que la pantalla podrá , acercando cualquier contenido a una experiencia 5K. Tasas de refresco de hasta 330 Hz: ideales para eSports y títulos competitivos.

ideales para eSports y títulos competitivos. Optimización automática: la inteligencia artificial ajustará escenas según el tipo de contenido y también calibrará sonido, ofreciendo una experiencia más inmersiva.

la inteligencia artificial ajustará escenas según el tipo de contenido y también calibrará sonido, ofreciendo una experiencia más inmersiva. Tres modelos insignia: 39GX950B, 27GM950B y 52G930B, cada uno adaptado a diferentes estilos de juego y necesidades.

Impacto en la industria

El anuncio de LG marca un cambio de paradigma en el mercado de monitores gaming. Hasta ahora, el escalado por IA era común en televisores, pero poco explorado en monitores de PC debido a los retos de latencia y costo.

Con UltraGear evo, LG busca llevar esa tecnología directamente al escritorio de los jugadores, liberando a las tarjetas gráficas de parte del trabajo y ofreciendo un rendimiento más accesible.

Comparación con tendencias actuales

Marca Innovación destacada Evento de lanzamiento Diferencia clave LG UltraGear evo Escalado por IA en monitor, 5K+, hasta 330 Hz CES 2026 Primer monitor con IA integrada ASUS ROG Paneles OLED y MiniLED, 240 Hz CES 2025 Sin escalado IA propio Samsung Odyssey Pantallas curvas 8K, HDR avanzado CES 2025 Enfoque en resolución extrema

El CES siempre ha sido el escaparate de las grandes innovaciones en hardware. En enero de 2026, LG buscará captar la atención de gamers, medios y desarrolladores con UltraGear evo, posicionándose como pionero en la integración de IA en monitores.

Este debut no solo será un lanzamiento de producto, sino también una declaración de intenciones: el futuro del gaming no dependerá únicamente de la potencia de las tarjetas gráficas, sino también de la inteligencia de las pantallas.

