AFEELA 1: Sony y Honda llevarán su visión de movilidad al CES 2026

De Vision-S a AFEELA 1

En el CES 2020, Sony sorprendió al mundo con el Vision-S, un prototipo de sedán eléctrico que mostraba su dominio en sensores, entretenimiento y conectividad.

Aunque en ese momento no se pensaba en producción masiva, el concepto abrió la puerta a una nueva forma de entender la movilidad.

En 2022, Sony y Honda anunciaron la creación de Sony Honda Mobility, una alianza que buscaba unir la experiencia automotriz de Honda con la innovación tecnológica de Sony. De esa unión nació el proyecto AFEELA, que evolucionó hasta convertirse en el AFEELA 1, un vehículo eléctrico de producción que promete redefinir la experiencia de conducción.

¿Qué esperar en CES 2026?

Este año, durante el Media Day del CES, Sony Honda Mobility tendrá su primera conferencia independiente para presentar oficialmente el AFEELA 1. Entre los puntos más destacados:

Modelo de pre-producción: El AFEELA 1 será mostrado como el primer vehículo eléctrico de la alianza listo para llegar al mercado.

El AFEELA 1 será mostrado como el primer vehículo eléctrico de la alianza listo para llegar al mercado. Nuevo prototipo: Además del AFEELA 1, se espera la revelación de un prototipo que podría anticipar futuras variantes o líneas de diseño.

Además del AFEELA 1, se espera la revelación de un prototipo que podría anticipar futuras variantes o líneas de diseño. Precio base: $89,000 dólares.

dólares. Reservas y entregas: El AFEELA 1 ya está disponible para reserva y comenzará a entregarse en California en 2026 , fabricado en la planta de Ohio.

El AFEELA 1 ya está disponible para reserva y comenzará a entregarse en , fabricado en la planta de Ohio. Tecnología integrada: El vehículo contará con 483 hp, autonomía de 480 km y un sistema de entretenimiento capaz de ejecutar videojuegos de PlayStation 4 y 5 directamente en el auto.

Comparativa: Vision-S vs. AFEELA 1

Característica Vision-S (2020) AFEELA 1 (2026) Tipo Concepto Producción Potencia 268 hp aprox. 483 hp Autonomía No especificada 480 km Entretenimiento Pantallas y conectividad PlayStation integrado Fabricación Prototipo Planta en Ohio, EE.UU.

Retos y oportunidades

Competencia feroz: Tesla, BYD y fabricantes tradicionales ya dominan el mercado eléctrico.

Tesla, BYD y fabricantes tradicionales ya dominan el mercado eléctrico. Precio y accesibilidad: El costo será clave para su éxito en mercados como México.

El costo será clave para su éxito en mercados como México. Innovación como diferenciador: La integración de entretenimiento y conectividad puede atraer a un público joven y tecnológico, aunque también plantea preguntas sobre seguridad y distracciones al volante.

El AFEELA 1 no es solo un automóvil eléctrico: es la apuesta de Sony y Honda por convertir la movilidad en una extensión del ecosistema digital. Su llegada al CES 2026 marcará un hito en la convergencia entre tecnología de consumo y automotriz, y será un punto de referencia para medir cómo los consumidores adoptan esta nueva visión de transporte inteligente.

Más contenido de Reseñando.com