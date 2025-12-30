Bocinas

Samsung Music Studio 5 y 7: minimalismo con toda la potencia

diciembre 30, 2025
Reseñando

Ya anunciadas en el sitio de la marca coreana, las bocinas Samsung Music Studio 5 y 7 serán presentadas de manera oficial durante el CES 2026.

Samsung ha sido líder en audio doméstico gracias a sus barras de sonido Q-Series y dispositivos como el Music Frame. Sin embargo, la compañía busca ahora competir directamente con altavoces inteligentes como el Apple HomePod, ofreciendo dos nuevas opciones que combinan diseño minimalista, conectividad avanzada y sonido nítido.

Music Studio 5: compacto y versátil

  • Diseño: minimalista, pensado para integrarse en cualquier espacio sin romper la estética.
  • Componentes: woofer de 4 pulgadas, dos tweeters y guía de ondas para proyección clara.
  • Tecnología: AI Dynamic Bass Control, que ajusta frecuencias bajas en tiempo real para evitar distorsión.
  • Conectividad: Wi-Fi, Bluetooth y control por voz.
  • Uso ideal: música diaria y espacios pequeños, con equilibrio entre potencia y discreción.

Music Studio 7: premium e inmersivo

  • Configuración: sistema 3.1.1 canales, con múltiples woofers y tweeters para sonido envolvente.
  • Integración: diseñado para sincronizarse con televisores y barras de sonido Samsung mediante Q-Symphony, pero también funciona como sistema independiente.
  • Experiencia: pensado para usuarios que buscan un altavoz central en su sala, con potencia y claridad superiores.

Comparativa rápida

Característica Music Studio 5 Music Studio 7
Tamaño Compacto Premium, mayor
Configuración Woofer 4” + 2 tweeters 3.1.1 canales
Tecnología AI Dynamic Bass Control Q-Symphony + sonido envolvente
Conectividad Wi-Fi, Bluetooth, voz Wi-Fi, Bluetooth, voz
Enfoque Uso diario, discreto Experiencia inmersiva

Aunque aún no se ha anunciado ni el precio ni la disponibilidad se espera que lleguen al mercado global en la primera mitad de 2026.

 

Más contenido de reseñando.com

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *