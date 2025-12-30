Samsung Music Studio 5 y 7: minimalismo con toda la potencia

Ya anunciadas en el sitio de la marca coreana, las bocinas Samsung Music Studio 5 y 7 serán presentadas de manera oficial durante el CES 2026.
Samsung ha sido líder en audio doméstico gracias a sus barras de sonido Q-Series y dispositivos como el Music Frame. Sin embargo, la compañía busca ahora competir directamente con altavoces inteligentes como el Apple HomePod, ofreciendo dos nuevas opciones que combinan diseño minimalista, conectividad avanzada y sonido nítido.
Music Studio 5: compacto y versátil
- Diseño: minimalista, pensado para integrarse en cualquier espacio sin romper la estética.
- Componentes: woofer de 4 pulgadas, dos tweeters y guía de ondas para proyección clara.
- Tecnología: AI Dynamic Bass Control, que ajusta frecuencias bajas en tiempo real para evitar distorsión.
- Conectividad: Wi-Fi, Bluetooth y control por voz.
- Uso ideal: música diaria y espacios pequeños, con equilibrio entre potencia y discreción.
Music Studio 7: premium e inmersivo
- Configuración: sistema 3.1.1 canales, con múltiples woofers y tweeters para sonido envolvente.
- Integración: diseñado para sincronizarse con televisores y barras de sonido Samsung mediante Q-Symphony, pero también funciona como sistema independiente.
- Experiencia: pensado para usuarios que buscan un altavoz central en su sala, con potencia y claridad superiores.
Comparativa rápida
|Característica
|Music Studio 5
|Music Studio 7
|Tamaño
|Compacto
|Premium, mayor
|Configuración
|Woofer 4” + 2 tweeters
|3.1.1 canales
|Tecnología
|AI Dynamic Bass Control
|Q-Symphony + sonido envolvente
|Conectividad
|Wi-Fi, Bluetooth, voz
|Wi-Fi, Bluetooth, voz
|Enfoque
|Uso diario, discreto
|Experiencia inmersiva
Aunque aún no se ha anunciado ni el precio ni la disponibilidad se espera que lleguen al mercado global en la primera mitad de 2026.