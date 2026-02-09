Sony Bravia 8 II: la reseña

Sony Bravia 8 II llegó al mercado mexicano como una de las apuestas más sólidas en la gama OLED. Lo sometimos a un análisis detallado de sus componentes y funciones, y esto fue lo que encontramos.

Imagen y procesamiento

El panel OLED del Bravia 8 II ofrece negros profundos y un contraste sobresaliente. El Cognitive Processor XR es el corazón del televisor: analiza cada escena en tiempo real y ajusta brillo, color y nitidez.

En pruebas de contenido HDR10 y Dolby Vision, el resultado fue una imagen equilibrada, aunque con un brillo máximo inferior al de algunos QLED.

Capacidades gamer

El Bravia 8 II mostró un desempeño sólido gracias a sus puertos HDMI 2.1, soporte para 120 Hz y VRR. Esto se traduce en una experiencia fluida con consolas de nueva generación, reduciendo el lag y ofreciendo imágenes más estables en títulos de acción rápida.

Sonido

El sistema Acoustic Surface Audio+ convierte la pantalla en un altavoz. En la práctica, esto genera una sensación de sonido que proviene directamente de la acción en pantalla.

Al combinarlo con Dolby Atmos, se obtiene un entorno envolvente sin necesidad de barras de sonido externas, aunque los graves pueden sentirse menos potentes que en sistemas dedicados.

Conectividad y sistema operativo

El Bravia 8 II integra Google TV, lo que garantiza acceso a miles de aplicaciones y servicios de streaming.

En cuanto a conectividad, incluye HDMI 2.1, ideal para gamers que buscan aprovechar consolas de nueva generación con tasas de refresco de hasta 120 Hz y soporte para VRR.

Precio en México

En el mercado mexicano, el Bravia 8 II está disponible en Sony Store México y Costco entre otras, con precios que van desde los $45,000 hasta los $65,000 pesos, dependiendo del tamaño de pantalla (55, 65 y 77 pulgadas). Se ubica en la franja alta, compitiendo directamente con los OLED de LG y los QLED de Samsung.

Pros y contras detectados

Pros: calidad de imagen sobresaliente, sonido innovador, integración con Google TV, excelente rendimiento para gaming.

calidad de imagen sobresaliente, sonido innovador, integración con Google TV, excelente rendimiento para gaming. Contras: precio elevado, brillo máximo menor que en algunos rivales, disponibilidad limitada en ciertos tamaños.

Comparativa: Sony Bravia 8 II vs LG OLED evo

Característica Sony Bravia 8 II LG OLED evo Tecnología de pantalla OLED con Cognitive Processor XR OLED evo con Brightness Booster Sonido Acoustic Surface Audio+, Dolby Atmos Dolby Atmos, altavoces convencionales Sistema operativo Google TV webOS Gaming HDMI 2.1, 120 Hz, VRR HDMI 2.1, 120 Hz, G-Sync/FreeSync Precio en México $45,000–$65,000 MXN $40,000–$60,000 MXN Fortalezas Procesamiento inteligente de imagen, sonido inmersivo Mayor brillo, interfaz intuitiva Debilidades Brillo máximo menor, precio alto Sonido menos innovador

Nuestra cobertura sobre televisores y pantallas