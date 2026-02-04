Televisores LG OLED evo: analizamos sus características

La nueva línea LG OLED evo ya está disponible en México y se posiciona como una de las propuestas más avanzadas en televisores premium, con mejoras en brillo, contraste y procesadores de última generación.
Los modelos ya se encuentran en tiendas como Liverpool, Sears México, Coppel y LG México, con precios que van desde los $18,999 MXN hasta más de $74,000 MXN según tamaño y serie.
LG OLED evo: innovación y características principales
- Procesador Alpha 11: optimiza imagen y sonido con inteligencia artificial.
- Potenciador de Brillo Ultimate: mejora la luminosidad en escenas claras sin perder detalle en negros profundos.
- Píxeles autoiluminados: logran contraste infinito y colores más precisos.
- Compatibilidad HDR avanzada: soporte para Dolby Vision y HDR10+.
- Diseño ultradelgado: pensado para integrarse en salas modernas o montarse en pared.
- Sistema operativo webOS AI: interfaz intuitiva con acceso rápido a apps de streaming.
Modelos LG OLED evo disponibles en México
Según la oferta actual en Liverpool y distribuidores oficiales:
- LG OLED55C5PSA (55”) – Precio: $18,999 pesos
- LG OLED65C5PSA (65”) – Precio: $28,999 pesos
- LG OLED77C5PSA (77”) – Precio: $46,070 pesos
- LG OLED65G5PSA (65”) – Precio: $39,999 pesos
- LG OLED77G5PSA (77”) – Precio: $74,998 pesos
- LG OLED55G5PSA (55”) – Precio: $29,999 pesos
Tabla de especificaciones
|Modelo
|Tamaño
|Resolución
|Procesador
|Precio actual (MXN)
|OLED55C5PSA
|55”
|4K UHD
|Alpha 11 AI
|$18,999
|OLED65C5PSA
|65”
|4K UHD
|Alpha 11 AI
|$28,999
|OLED77C5PSA
|77”
|4K UHD
|Alpha 11 AI
|$46,070
|OLED65G5PSA
|65”
|4K UHD
|Alpha 11 AI
|$39,999
|OLED77G5PSA
|77”
|4K UHD
|Alpha 11 AI
|$74,998
|OLED55G5PSA
|55”
|4K UHD
|Alpha 11 AI
|$29,999
La línea OLED evo de LG representa un avance técnico dentro del mercado de televisores premium en México. Sus mejoras en brillo, contraste y procesamiento de imagen la colocan como una opción relevante para quienes buscan alta calidad visual.