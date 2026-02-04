Pantallas TV

Televisores LG OLED evo: analizamos sus características

febrero 4, 2026
La nueva línea LG OLED evo ya está disponible en México y se posiciona como una de las propuestas más avanzadas en televisores premium, con mejoras en brillo, contraste y procesadores de última generación.

Los modelos ya se encuentran en tiendas como Liverpool, Sears México, Coppel y LG México, con precios que van desde los $18,999 MXN hasta más de $74,000 MXN según tamaño y serie.

LG OLED evo: innovación y características principales

  • Procesador Alpha 11: optimiza imagen y sonido con inteligencia artificial.
  • Potenciador de Brillo Ultimate: mejora la luminosidad en escenas claras sin perder detalle en negros profundos.
  • Píxeles autoiluminados: logran contraste infinito y colores más precisos.
  • Compatibilidad HDR avanzada: soporte para Dolby Vision y HDR10+.
  • Diseño ultradelgado: pensado para integrarse en salas modernas o montarse en pared.
  • Sistema operativo webOS AI: interfaz intuitiva con acceso rápido a apps de streaming.

Modelos LG OLED evo disponibles en México

Según la oferta actual en Liverpool y distribuidores oficiales:

  • LG OLED55C5PSA (55”) – Precio: $18,999 pesos
  • LG OLED65C5PSA (65”) – Precio: $28,999 pesos
  • LG OLED77C5PSA (77”) – Precio: $46,070 pesos
  • LG OLED65G5PSA (65”) – Precio: $39,999 pesos
  • LG OLED77G5PSA (77”) – Precio: $74,998 pesos
  • LG OLED55G5PSA (55”) – Precio: $29,999 pesos

Tabla de especificaciones

Modelo Tamaño Resolución Procesador Precio actual (MXN)
OLED55C5PSA 55” 4K UHD Alpha 11 AI $18,999
OLED65C5PSA 65” 4K UHD Alpha 11 AI $28,999
OLED77C5PSA 77” 4K UHD Alpha 11 AI $46,070
OLED65G5PSA 65” 4K UHD Alpha 11 AI $39,999
OLED77G5PSA 77” 4K UHD Alpha 11 AI $74,998
OLED55G5PSA 55” 4K UHD Alpha 11 AI $29,999

La línea OLED evo de LG representa un avance técnico dentro del mercado de televisores premium en México. Sus mejoras en brillo, contraste y procesamiento de imagen la colocan como una opción relevante para quienes buscan alta calidad visual.

 

