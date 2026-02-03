La serie Redmi Note 15 ya está en México

El pasado 2 de febrero de 2026, Xiaomi presentó oficialmente en México la nueva serie Redmi Note 15, compuesta por cuatro modelos que destacan por su resistencia “Titán”, certificaciones contra polvo y agua, y baterías de silicio-carbono de larga duración.
Con este lanzamiento, la marca busca consolidar su presencia en la gama media-alta, ofreciendo dispositivos más duraderos y con autonomía extendida, adaptados a las necesidades del mercado mexicano.
La nueva serie Redmi Note 15 comparte un enfoque común en la durabilidad y la autonomía, gracias a la estructura reforzada “Titán” que ofrece resistencia a caídas, polvo y agua, así como baterías de silicio-carbono capaces de brindar hasta dos días de uso continuo.
Todos los modelos integran pantallas de alta calidad, cámaras versátiles y compatibilidad con las últimas tecnologías de conectividad, posicionándose como una opción sólida dentro de la gama media-alta.
Modelos de la serie Redmi Note 15
|Modelo
|Características principales
|Redmi Note 15 estándar
|Pantalla FHD+, batería de larga duración, resistencia Titán, cámara versátil para uso cotidiano.
|Redmi Note 15 Pro
|Mejora en rendimiento con procesador más potente, cámaras optimizadas, durabilidad reforzada.
|Redmi Note 15 Pro 5G
|Conectividad 5G, batería de silicio-carbono, resistencia a caídas y agua, cámara de alta resolución.
|Redmi Note 15 Pro+ 5G
|Tope de gama: cámara de 200 MP, máxima durabilidad, conectividad 5G avanzada, batería optimizada para uso intensivo.
Enfoque de la serie
- Durabilidad extrema: La estructura “Redmi Titán” busca resolver la fragilidad típica de los smartphones.
- Fotografía avanzada: El modelo Pro+ 5G introduce cámaras de 200 MP, inéditas en este segmento.
- Autonomía: Hasta 2 días de energía, con baterías diseñadas para durar hasta 6 años.
- Resistencia certificada: Protección contra polvo, agua y caídas, con certificaciones SGS Premium.
La llegada de la serie Redmi Note 15 a México la coloca en competencia directa con otros smartphones de gama media-alta que dominan el mercado, como los Samsung Galaxy A55 y A35, los Motorola Moto g17 y g17 Power, así como los modelos de realme y Honor que también apuestan por baterías de larga duración y cámaras avanzadas.
Sin embargo, la propuesta de Xiaomi con su resistencia “Titán” y las nuevas baterías de silicio-carbono busca diferenciarse claramente, ofreciendo un valor agregado frente a rivales que priorizan diseño o fotografía pero no siempre la durabilidad.
La serie Redmi Note 15 ya está disponible en México desde febrero de 2026, con precios oficiales que van desde $5,499 pesos para el modelo estándar hasta $10,999 pesos para el Pro+ 5G.
Los equipos pueden adquirirse en tiendas oficiales de Xiaomi, distribuidores autorizados y operadores de telefonía
La llegada de la serie Redmi Note 15 a México marca un salto en la gama media-alta de Xiaomi, ofreciendo cuatro modelos adaptados a distintos perfiles de usuario: desde quienes buscan un smartphone confiable y resistente, hasta quienes desean lo último en fotografía y conectividad 5G.