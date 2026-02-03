La serie Redmi Note 15 ya está en México

El pasado 2 de febrero de 2026, Xiaomi presentó oficialmente en México la nueva serie Redmi Note 15, compuesta por cuatro modelos que destacan por su resistencia “Titán”, certificaciones contra polvo y agua, y baterías de silicio-carbono de larga duración.

Con este lanzamiento, la marca busca consolidar su presencia en la gama media-alta, ofreciendo dispositivos más duraderos y con autonomía extendida, adaptados a las necesidades del mercado mexicano.

La nueva serie Redmi Note 15 comparte un enfoque común en la durabilidad y la autonomía, gracias a la estructura reforzada “Titán” que ofrece resistencia a caídas, polvo y agua, así como baterías de silicio-carbono capaces de brindar hasta dos días de uso continuo.

Todos los modelos integran pantallas de alta calidad, cámaras versátiles y compatibilidad con las últimas tecnologías de conectividad, posicionándose como una opción sólida dentro de la gama media-alta.

Modelos de la serie Redmi Note 15

Modelo Características principales Redmi Note 15 estándar Pantalla FHD+, batería de larga duración, resistencia Titán, cámara versátil para uso cotidiano. Redmi Note 15 Pro Mejora en rendimiento con procesador más potente, cámaras optimizadas, durabilidad reforzada. Redmi Note 15 Pro 5G Conectividad 5G, batería de silicio-carbono, resistencia a caídas y agua, cámara de alta resolución. Redmi Note 15 Pro+ 5G Tope de gama: cámara de 200 MP, máxima durabilidad, conectividad 5G avanzada, batería optimizada para uso intensivo.

Enfoque de la serie

Durabilidad extrema: La estructura “Redmi Titán” busca resolver la fragilidad típica de los smartphones.

La estructura “Redmi Titán” busca resolver la fragilidad típica de los smartphones. Fotografía avanzada: El modelo Pro+ 5G introduce cámaras de 200 MP, inéditas en este segmento.

El modelo Pro+ 5G introduce cámaras de 200 MP, inéditas en este segmento. Autonomía: Hasta 2 días de energía, con baterías diseñadas para durar hasta 6 años.

Hasta 2 días de energía, con baterías diseñadas para durar hasta 6 años. Resistencia certificada: Protección contra polvo, agua y caídas, con certificaciones SGS Premium.

La llegada de la serie Redmi Note 15 a México la coloca en competencia directa con otros smartphones de gama media-alta que dominan el mercado, como los Samsung Galaxy A55 y A35, los Motorola Moto g17 y g17 Power, así como los modelos de realme y Honor que también apuestan por baterías de larga duración y cámaras avanzadas.

Sin embargo, la propuesta de Xiaomi con su resistencia “Titán” y las nuevas baterías de silicio-carbono busca diferenciarse claramente, ofreciendo un valor agregado frente a rivales que priorizan diseño o fotografía pero no siempre la durabilidad.

La serie Redmi Note 15 ya está disponible en México desde febrero de 2026, con precios oficiales que van desde $5,499 pesos para el modelo estándar hasta $10,999 pesos para el Pro+ 5G.

Los equipos pueden adquirirse en tiendas oficiales de Xiaomi, distribuidores autorizados y operadores de telefonía

La llegada de la serie Redmi Note 15 a México marca un salto en la gama media-alta de Xiaomi, ofreciendo cuatro modelos adaptados a distintos perfiles de usuario: desde quienes buscan un smartphone confiable y resistente, hasta quienes desean lo último en fotografía y conectividad 5G.

