iPhone 13 reduce precio: un clásico con nuevo atractivo

Apple ha reducido de manera significativa el precio del iPhone 13 en 2026, convirtiéndolo en una de las opciones más atractivas dentro de su catálogo gracias a su fiabilidad, soporte de software y características premium a un costo mucho más accesible.

El iPhone 13 , lanzado originalmente en 2021, se mantiene vigente en 2026 gracias a su compatibilidad con iOS 18 y la expectativa de recibir soporte hasta iOS 19.

Nuevo precio reducido

El modelo ha experimentado una fuerte caída de precio en el mercado global, lo que lo coloca como una alternativa premium dentro del rango medio.

en el mercado global, lo que lo coloca como una alternativa premium dentro del rango medio. Esta reducción responde a la estrategia de Apple de mantener dispositivos anteriores como opciones accesibles, mientras introduce nuevas generaciones más costosas.

En mercados como México y Latinoamérica, esta baja de precio lo convierte en un competidor directo frente a marcas de gama media, ofreciendo la ventaja del ecosistema Apple.

En México, el iPhone 13 ya se encuentra disponible en tiendas oficiales como MacStore donde ya puede adquirirse desde $9,999 MXN, mientras que cadenas como Coppel ofrecen versiones reacondicionadas desde $6,600 MXN. Operadores como Telmex también lo incluyen en planes de financiamiento, con mensualidades cercanas a $1,063 MXN, lo que amplía las opciones de acceso para distintos perfiles de usuarios

El iPhone 13 reduce precio: Razones para elegirlo

El iPhone 13 reduce precio y representa una oportunidad para quienes desean ingresar al ecosistema Apple sin invertir en los modelos más nuevos. Su soporte de software, diseño vigente y fiabilidad lo convierten en un “sweet spot” de valor, ideal para compradores conscientes del presupuesto que no quieren sacrificar calidad.

