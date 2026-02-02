iPhone 13 reduce precio: un clásico con nuevo atractivo

iPhone 13 reduce precio
Apple ha reducido de manera significativa el precio del iPhone 13 en 2026, convirtiéndolo en una de las opciones más atractivas dentro de su catálogo gracias a su fiabilidad, soporte de software y características premium a un costo mucho más accesible.
- El iPhone 13, lanzado originalmente en 2021, se mantiene vigente en 2026 gracias a su compatibilidad con iOS 18 y la expectativa de recibir soporte hasta iOS 19.
- Tres años después de su debut, el dispositivo ha madurado como una opción sólida para quienes buscan un equilibrio entre rendimiento, durabilidad y precio reducido.
Nuevo precio reducido
- El modelo ha experimentado una fuerte caída de precio en el mercado global, lo que lo coloca como una alternativa premium dentro del rango medio.
- Esta reducción responde a la estrategia de Apple de mantener dispositivos anteriores como opciones accesibles, mientras introduce nuevas generaciones más costosas.
- En mercados como México y Latinoamérica, esta baja de precio lo convierte en un competidor directo frente a marcas de gama media, ofreciendo la ventaja del ecosistema Apple.
En México, el iPhone 13 ya se encuentra disponible en tiendas oficiales como MacStore donde ya puede adquirirse desde $9,999 MXN, mientras que cadenas como Coppel ofrecen versiones reacondicionadas desde $6,600 MXN. Operadores como Telmex también lo incluyen en planes de financiamiento, con mensualidades cercanas a $1,063 MXN, lo que amplía las opciones de acceso para distintos perfiles de usuarios
El iPhone 13 reduce precio: Razones para elegirlo
- Fiabilidad probada: el iPhone 13 ha demostrado estabilidad y rendimiento consistente.
- Ecosistema Apple: acceso a servicios como iCloud, Apple Music y Apple Pay.
- Diseño y cámara: mantiene un diseño moderno y un sistema fotográfico que sigue siendo competitivo en 2026.
- Relación calidad-precio: ahora se posiciona como una de las mejores opciones para usuarios que buscan un iPhone sin pagar el costo de los modelos más recientes.
El iPhone 13 reduce precio y representa una oportunidad para quienes desean ingresar al ecosistema Apple sin invertir en los modelos más nuevos. Su soporte de software, diseño vigente y fiabilidad lo convierten en un “sweet spot” de valor, ideal para compradores conscientes del presupuesto que no quieren sacrificar calidad.
