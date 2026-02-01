Motorola Moto g17 y Moto g17 Power en México

Fueron presentados en México los nuevos Moto g17 y Moto g17 Power en el marco de la alianza de Motorola con la FIFA rumbo al Mundial 2026, un refuerzo de la estrategia de la marca de consolidar su presencia en la gama media con dispositivos accesibles y de gran autonomía.

México, como mercado clave en Latinoamérica y sede de partidos inaugurales del Mundial, fue el escenario ideal para mostrar estos modelos que combinan estilo y practicidad.

Ambos teléfonos destacan por su acabado en cuero vegano con certificación IP64 contra polvo y salpicaduras, ofreciendo resistencia y elegancia a la vez.

En cuanto a colores, el Moto g17 llega en PANTONE Bordeaux, Evening Blue y Alaskan Blue, mientras que el Moto g17 Power se limita a tonos azules, subrayando su enfoque en la autonomía más que en la variedad estética.

Diferencias clave entre modelos

Característica Moto g17 Moto g17 Power Batería Autonomía estándar Mayor capacidad, pensado para usuarios intensivos Dimensiones Ligeramente más compacto Apenas más grande, con foco en batería Colores Tres opciones (incluye Bordeaux) Dos opciones (solo azules) Enfoque Balance entre estilo y rendimiento Autonomía como principal diferenciador

Especificaciones destacadas

Pantalla: Full HD+ con tasa de refresco fluida.

Full HD+ con tasa de refresco fluida. Procesador: Chip de gama media optimizado para multitarea.

Chip de gama media optimizado para multitarea. Cámaras: Sistema versátil para fotografía cotidiana.

Sistema versátil para fotografía cotidiana. Durabilidad: Protección IP64 y diseño resistente.

Estrategia de Motorola en México

Precio accesible: Motorola mantiene su apuesta por ofrecer dispositivos con buena relación calidad-precio, clave para el mercado mexicano.

Motorola mantiene su apuesta por ofrecer dispositivos con buena relación calidad-precio, clave para el mercado mexicano. Marketing vinculado al Mundial 2026: La marca refuerza su presencia con promociones y ediciones especiales relacionadas con la Copa del Mundo, aprovechando que México será sede de partidos inaugurales.

La marca refuerza su presencia con promociones y ediciones especiales relacionadas con la Copa del Mundo, aprovechando que México será sede de partidos inaugurales. Competencia: Busca posicionarse frente a marcas chinas y locales que dominan la gama media-baja.

Conclusión

La presentación de los Moto g17 y Moto g17 Power en México confirma la estrategia de Motorola de combinar diseño elegante, autonomía prolongada y precios competitivos, con un fuerte componente de marketing ligado al Mundial 2026. El modelo Power se perfila como el favorito para quienes priorizan batería, mientras que el g17 ofrece un balance más estilizado.

