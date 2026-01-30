Las 5 mejores televisiones para ver el mundial

El Mundial de fútbol está a la vuelta de la esquina y, como cada cuatro años, millones de aficionados en México se preparan para vivir la emoción de los partidos desde casa a la búsqueda de las mejores televisiones para ver el mundial.

La experiencia no depende solo de la pasión por el deporte, sino también de la calidad de la pantalla en la que se disfruta. Una televisión con buen tamaño, colores vibrantes y sonido envolvente puede transformar cada encuentro en un espectáculo inolvidable.

En este artículo te presentamos las 5 mejores opciones de televisores disponibles en México, seleccionadas por su relación precio–características. Desde modelos accesibles hasta pantallas premium, todas están pensadas para que vivas el Mundial como si estuvieras en el estadio.

¿Qué buscar en una TV para el Mundial?

Tamaño de pantalla : Para reuniones grandes, lo ideal son pantallas de 65″ o más. Para espacios reducidos, un 55″ es suficiente.

: Para reuniones grandes, lo ideal son pantallas de 65″ o más. Para espacios reducidos, un 55″ es suficiente. Tecnología de panel : OLED ofrece negros perfectos y colores intensos; QLED/MiniLED equilibran calidad y precio; LED es la opción más económica.

: OLED ofrece negros perfectos y colores intensos; QLED/MiniLED equilibran calidad y precio; LED es la opción más económica. HDR y tasa de refresco : HDR10+ y al menos 120Hz son recomendables para deportes, evitando desenfoques en jugadas rápidas.

: HDR10+ y al menos 120Hz son recomendables para deportes, evitando desenfoques en jugadas rápidas. Sistema operativo : Google TV, Tizen y Roku destacan por su facilidad de uso y acceso a streaming.

: Google TV, Tizen y Roku destacan por su facilidad de uso y acceso a streaming. Conectividad: HDMI 2.1 es clave si planeas conectar consolas o sistemas de sonido.

Top 5 televisores recomendados en México

1. TCL 55QM6K QLED MiniLED 4K

Ideal para salas medianas. Ofrece gran calidad de imagen con HDR10+ y control por voz.

Precio aprox.: $12,000–14,000 MXN.

Balance perfecto entre costo y prestaciones.

2. Samsung Crystal UHD U8000F 75″

Pantalla gigante para reuniones con amigos. Escalado 4K y diseño elegante.

Precio aprox.: $22,000–25,000 MXN.

Perfecta para sentirte dentro del estadio.

3. Sony XBR55X900E

Excelente contraste y fluidez gracias a MotionFlow, ideal para deportes.

Precio aprox.: $18,000–20,000 MXN.

Rendimiento premium, aunque más caro.

4. LG OLED55B6P

Negros perfectos, Dolby Vision y gran ángulo de visión.

Precio aprox.: $20,000–23,000 MXN.

La mejor opción si priorizas calidad de imagen.

5. Hisense 40H4C Roku TV

Opción económica con Roku integrado.

Precio aprox.: $6,000–7,000 MXN.

Perfecta para espacios pequeños o presupuestos ajustados.

Cuadro comparativo de las mejores televisiones para ver el mundial

Televisor Tamaño Tecnología Ventajas clave Precio aprox. (MXN) Relación calidad/precio TCL 55QM6K QLED MiniLED 4K 55″ QLED + MiniLED, Google TV HDR10+, AiPQ Engine, control por voz $12,000–14,000 Excelente balance entre precio y prestaciones Samsung Crystal UHD U8000F 75″ 75″ UHD 4K, Crystal Processor Escalado 4K, Knox Security, diseño metálico $22,000–25,000 Gran tamaño y nitidez, perfecto para ver partidos con amigos Sony XBR55X900E 55″ LED 4K HDR Excelente contraste, MotionFlow para deportes $18,000–20,000 Rendimiento premium en deportes LG OLED55B6P 55″ OLED 4K Negros perfectos, Dolby Vision, gran ángulo de visión $20,000–23,000 Imagen espectacular, ideal para quienes priorizan calidad Hisense 40H4C Roku TV 40″ LED Full HD Roku integrado, precio accesible $6,000–7,000 Opción económica para espacios pequeños

El Mundial de fútbol 2026 será una fiesta global, y en México la pasión se vive intensamente. No importa si planeas ver los partidos solo, en familia o con amigos: elegir la televisión adecuada hará que cada gol, cada jugada y cada emoción se sienta más cerca que nunca.

Si buscas equilibrio entre precio y calidad, el TCL 55QM6K es la mejor opción. Para reuniones grandes, nada supera el Samsung Crystal UHD 75″, y si quieres la mejor imagen posible, el LG OLED55B6P es tu pantalla ideal.

