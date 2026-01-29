REDMAGIC 11 Air: un gamer muy ligero

El REDMAGIC 11 Air ya está disponible en México y llega como uno de los smartphones gamer más potentes del mercado, combinando diseño ultradelgado con un enfoque total en rendimiento, refrigeración activa y autonomía para largas sesiones de juego.

Con Snapdragon 8 Elite, batería de 7,000 mAh y pantalla de 144 Hz, se posiciona como el dispositivo ideal para quienes buscan llevar la experiencia gaming móvil al siguiente nivel.

Diseño gamer ultradelgado

Dimensiones: 7.85 mm de grosor y 207 g de peso, lo que lo convierte en uno de los teléfonos gaming más ligeros.

7.85 mm de grosor y 207 g de peso, lo que lo convierte en uno de los teléfonos gaming más ligeros. Estética: Disponible en colores blanco y negro con acabado transparente en la parte posterior, reforzando su identidad gamer.

Disponible en colores blanco y negro con acabado transparente en la parte posterior, reforzando su identidad gamer. Materiales: Chasis de aluminio de grado aeroespacial, pensado para resistencia y ligereza.

Rendimiento extremo

Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, el chip más potente de 2025, optimizado para gaming.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite, el chip más potente de 2025, optimizado para gaming. Chip adicional: Red Core R4, diseñado por la marca para garantizar estabilidad en sesiones prolongadas.

Red Core R4, diseñado por la marca para garantizar estabilidad en sesiones prolongadas. Memoria y almacenamiento: Configuraciones de hasta 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

Sistema de refrigeración activa

Ventilador físico integrado: Primera vez en la serie Air, evita el sobrecalentamiento en un cuerpo ultrafino.

Primera vez en la serie Air, evita el sobrecalentamiento en un cuerpo ultrafino. Capas de grafeno y cámara de vapor: Mejoran la disipación de calor, asegurando que el rendimiento no decaiga en juegos exigentes.

Autonomía y carga rápida

Batería: 7,000 mAh, una de las más grandes en un smartphone gaming delgado.

7,000 mAh, una de las más grandes en un smartphone gaming delgado. Carga rápida: 80W en la versión internacional (120W en la versión china).

80W en la versión internacional (120W en la versión china). Duración: Pensada para resistir maratones de juego sin interrupciones.

Pantalla y experiencia gamer

Pantalla AMOLED BOE de 6.8 pulgadas.

Frecuencia de actualización: 144 Hz, garantizando fluidez en cada fotograma.

144 Hz, garantizando fluidez en cada fotograma. Muestreo táctil: Hasta 960 Hz, ideal para reflejos rápidos en juegos competitivos.

Hasta 960 Hz, ideal para reflejos rápidos en juegos competitivos. Gatillos laterales: Integrados para mejorar la experiencia en shooters y títulos competitivos.

Precio en México

Versión 12 GB RAM / 256 GB almacenamiento: $10,999 MXN.

$10,999 MXN. Versión 16 GB RAM / 512 GB almacenamiento: $12,999 MXN.

Conclusión

El REDMAGIC 11 Air redefine lo que significa un smartphone gamer en México: potencia de última generación, refrigeración activa en un cuerpo ultradelgado y autonomía sobresaliente.

Su llegada marca un nuevo estándar para quienes buscan un dispositivo que combine estilo y rendimiento sin compromisos.

