Samsung Galaxy Z TriFold a la venta en Estados Unidos

El Samsung Galaxy Z TriFold debutará oficialmente en Estados Unidos el próximo 30 de enero de 2026, marcando un hito en la evolución de los dispositivos plegables.

Con una pantalla que se despliega hasta alcanzar las 10 pulgadas, este modelo promete revolucionar la productividad y el entretenimiento móvil.

En México, aunque la presentación ya se realizó, la disponibilidad comercial aún está en evaluación.

Lanzamiento en Estados Unidos

Fecha oficial: 30 de enero de 2026.

30 de enero de 2026. Precio inicial: 2,899 dólares.

2,899 dólares. Disponibilidad: Samsung.com y Samsung Experience Stores en territorio estadounidense.

Samsung.com y Samsung Experience Stores en territorio estadounidense. Características clave: Pantalla que se despliega dos veces, alcanzando 10 pulgadas , la más grande en un smartphone Galaxy. Procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy , optimizado para inteligencia artificial y multitarea. Diseño con dos bisagras que permiten un formato triple, pensado para productividad, creatividad y experiencias cinematográficas.



Este lanzamiento representa el primer gran cambio de factor de forma desde el Galaxy Z Flip en 2020, consolidando a Samsung como líder en el mercado de plegables.

Llegada a México

Aunque México no formó parte de la lista inicial de mercados, la compañía ha mostrado el dispositivo en presentaciones locales y medios especializados han tenido acceso a pruebas preliminares.

Para el mercado mexicano, acostumbrado a la rápida adopción de la serie Galaxy Z, se espera que el TriFold llegue en el transcurso de 2026, posiblemente tras su consolidación en Estados Unidos y Corea del Sur.

Implicaciones para el mercado

Productividad móvil: La pantalla de 10 pulgadas convierte al TriFold en una alternativa real a las tabletas, ideal para profesionales que requieren multitarea.

La pantalla de 10 pulgadas convierte al TriFold en una alternativa real a las tabletas, ideal para profesionales que requieren multitarea. Entretenimiento: El formato triple ofrece una experiencia inmersiva para videojuegos y streaming.

El formato triple ofrece una experiencia inmersiva para videojuegos y streaming. Competencia: Huawei es el único otro fabricante con un plegable triple, lo que posiciona a Samsung en una batalla directa por el liderazgo en esta categoría.

