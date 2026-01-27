Apple AirTag 2: La evolución

Fue presentado el nuevo AirTag de segunda generación (Apple AirTag 2), un paso importante en la estrategia de Apple para consolidar su ecosistema de dispositivos conectados.

La nueva versión introduce mejoras sustanciales en alcance, precisión y sonido, manteniendo el mismo precio competitivo.

El AirTag original tenía un alcance limitado, altavoz poco potente y compatibilidad restringida. El AirTag 2 responde directamente a estas observaciones al ofrecer una experiencia más robusta y alineada con las necesidades actuales de movilidad y seguridad.

Principales mejoras técnicas

Chip UWB de segunda generación : el mismo que integran los iPhone 17 y los Apple Watch Series 11 , con un alcance hasta un 50% mayor y una precisión superior.

: el mismo que integran los y los , con un alcance hasta un y una precisión superior. Altavoz más potente : ahora un 50% más fuerte , ideal para ambientes ruidosos.

: ahora un , ideal para ambientes ruidosos. Bluetooth mejorado : mayor rango de conexión y estabilidad.

: mayor rango de conexión y estabilidad. Compatibilidad ampliada : la función de Búsqueda con Precisión se extiende a los Apple Watch Series 9 en adelante y a los Watch Ultra 2/3 .

: la función de se extiende a los y a los . Precio inalterado: alrededor de $29 USD por unidad o $99 USD el paquete de cuatro.

El AirTag 2 mantiene el diseño minimalista del modelo original, compatible con la amplia gama de accesorios disponibles. La diferencia está en la experiencia:

Mayor confianza al viajar gracias al alcance extendido.

Localización directa desde el Apple Watch, sin necesidad del iPhone.

Privacidad reforzada con alertas anti-acoso y opciones de desactivación rápida.

Disponibilidad en México

El AirTag 2 ya está disponible en la Apple Store México y pronto en distribuidores como iShop, Liverpool y Amazon México. Su precio ronda los $599 por unidad y $1,999 por el paquete de cuatro, dependiendo de promociones.

Comparativa rápida: AirTag original vs AirTag 2

Característica AirTag (2021) AirTag 2 (2026) Chip UWB 1ª generación 2ª generación (más preciso) Alcance de localización Estándar Hasta 50% mayor Altavoz Básico 50% más potente Bluetooth Versión previa Mejorado Compatibilidad con Apple Watch Limitada Series 9+, Ultra 2/3 Precio $29 USD $29 USD

El AirTag 2 representa una evolución significativa respecto al modelo original. Apple ha escuchado a los usuarios y ha mejorado alcance, volumen y compatibilidad, manteniendo el mismo precio. Más allá de las mejoras técnicas, su verdadero valor está en la integración con el ecosistema Apple, que convierte la localización de objetos en una experiencia fluida, confiable y segura.

