El examen de admisión UNAM será en línea y con Inteligencia Artificial

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que este 2026 por primera vez aplicará el examen de admisión UNAM a licenciatura se realizará en línea con el apoyo de Inteligencia Artificial.

El sistema de supervisión remota, conocido como Proctorizer, permitirá verificar la identidad de los aspirantes y monitorear en tiempo real el desarrollo de la prueba.

La IA no decidirá quién aprueba o reprueba, sino que servirá como herramienta de vigilancia para detectar posibles irregularidades. Los reportes generados serán revisados por comités humanos, quienes tendrán la última palabra en casos de sospecha de fraude.

Este nuevo modelo busca ampliar el acceso a la educación superior, reducir costos de traslado y ofrecer mayor seguridad en el proceso.

La UNAM pondrá a disposición más de 48,500 lugares en 133 licenciaturas, tanto en el sistema escolarizado como en el SUAyED (Universidad Abierta y Educación a Distancia).

Requisitos para realizar el examen de admisión UNAM en línea

Los aspirantes deberán cumplir con una serie de requisitos técnicos y administrativos:

Registro en línea en la página de la DGAE (www.dgae.unam.mx).

en la página de la DGAE (www.dgae.unam.mx). Pago de derecho a examen dentro de las fechas establecidas.

dentro de las fechas establecidas. Descarga e instalación del Lockdown Browser , software obligatorio para la aplicación.

, software obligatorio para la aplicación. Prueba práctica y simulador en línea para familiarizarse con la plataforma.

para familiarizarse con la plataforma. Equipo con cámara web y micrófono funcionales .

. Conexión a internet estable durante toda la aplicación.

durante toda la aplicación. Desinstalar programas que graben pantalla para evitar cancelaciones.

Fechas importantes del proceso examen de admisión UNAM

Etapa Fecha Registro en línea 23 de enero – 3 de febrero 2026 Pago de derecho a examen 23 de enero – 5 de febrero 2026 Aplicación del examen 20 de mayo – 7 de junio 2026 Publicación de resultados 17 de julio 2026

