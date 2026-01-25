Motorola vs Xiaomi: Hicimos la comparativa del Motorola G75 contra el Redmi Note 14 Pro

La gama media de smartphones en México se ha convertido en el segmento más competitivo del mercado, con Motorola y Xiaomi como protagonistas.
Dos de sus modelos más demandados en 2025–2026 son el Motorola G75 y el Redmi Note 14 Pro, ambos diseñados para ofrecer un balance entre precio, rendimiento y funciones avanzadas.
A continuación, presentamos un análisis comparativo de sus principales diferencias.
- Diseño y pantalla: Pantalla AMOLED de 6.6 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, ideal para quienes buscan fluidez en redes sociales y videojuegos.
- Rendimiento: Procesador Snapdragon serie 6 optimizado para multitarea, acompañado de 8 GB de RAM.
- Batería: 5000 mAh con carga rápida de 33W, suficiente para un día completo de uso intensivo.
- Cámara: Sensor principal de 64 MP, con buen desempeño en condiciones de luz natural.
- Ecosistema: Integración con funciones de Motorola como “Ready For”, que permite usar el teléfono como centro de productividad.
- Diseño y pantalla: Pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, ligeramente más grande que la del Motorola.
- Rendimiento: Procesador Snapdragon serie 7, más potente que el del G75, pensado para gaming y aplicaciones exigentes.
- Batería: 5000 mAh con carga rápida de 67W, lo que permite recuperar energía en menos de una hora.
- Cámara: Sensor principal de 108 MP, con mejor desempeño en fotografía nocturna y contenido para redes sociales.
- Ecosistema: Integración con MIUI, que ofrece múltiples opciones de personalización y actualizaciones frecuentes.
Tabla comparativa de características
|Característica
|Motorola G75
|Xiaomi Redmi Note 14 Pro
|Pantalla
|AMOLED 6.6” – 120 Hz
|AMOLED 6.7” – 120 Hz
|Procesador
|Snapdragon serie 6
|Snapdragon serie 7
|RAM
|8 GB
|8–12 GB
|Almacenamiento
|128 GB
|128–256 GB
|Batería
|5000 mAh – carga rápida 33W
|5000 mAh – carga rápida 67W
|Cámara principal
|64 MP
|108 MP
|Sistema operativo
|Android 14 con capa Motorola
|Android 14 con MIUI
|Precio estimado
|$6,000–$7,500 MXN
|$7,000–$8,500 MXN
¿Cuál elegir?
Razones para comprar el Motorola G75
- Precio más accesible dentro de la gama media.
- Ecosistema Motorola con funciones de productividad.
- Buen rendimiento para usuarios que priorizan batería y fluidez en apps cotidianas.
Razones para comprar el Redmi Note 14 Pro
- Procesador más potente, ideal para gaming y multitarea exigente.
- Cámara de 108 MP, superior para fotografía y creación de contenido en redes sociales.
- Carga rápida de 67W, que reduce significativamente el tiempo de espera.
En resumen: el Motorola G75 es la opción práctica y equilibrada para quienes buscan un smartphone confiable a buen precio, mientras que el Redmi Note 14 Pro es la elección de quienes desean mayor potencia, fotografía avanzada y carga ultrarrápida.
¿Cuál prefieres?