Super Bowl LX: dónde y cómo verlo en México

El próximo domingo 8 de febrero de 2026 se celebrará el Super Bowl LX, el evento deportivo más esperado del año, que enfrentará a los New England Patriots contra los Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El partido comenzará a las 17:30 horas (tiempo del Centro de México) y promete ser un espectáculo tanto dentro como fuera del campo, con un show de medio tiempo que reunirá a artistas internacionales.

Transmisión en México: todas las opciones

Los aficionados mexicanos tendrán múltiples alternativas para disfrutar el partido, desde televisión abierta hasta plataformas digitales:

TV Abierta

Ambos canales ofrecerán cobertura gratuita con narración en español, análisis previo y programas especiales después del encuentro.

TV de Paga

Estas cadenas brindarán análisis detallado, comentaristas especializados y cobertura extendida para los fanáticos que buscan una experiencia más profunda.

Streaming / Plataformas digitales

ViX (TelevisaUnivision) → transmisión gratuita en línea.

→ transmisión gratuita en línea. Star+ (Disney) → acceso con suscripción, incluye señal de ESPN.

→ acceso con suscripción, incluye señal de ESPN. NFL Game Pass → plataforma oficial de la NFL, con transmisión en vivo y repeticiones.

→ plataforma oficial de la NFL, con transmisión en vivo y repeticiones. Claro Sports / YouTube → en años recientes han ofrecido cobertura digital gratuita, aunque depende de acuerdos de última hora.

Detalles clave

Fecha: Domingo 8 de febrero de 2026

Domingo 8 de febrero de 2026 Horario en México: 17:30 hrs (kickoff)

17:30 hrs (kickoff) Sede: Levi’s Stadium, Santa Clara, California

Levi’s Stadium, Santa Clara, California Medio tiempo: Show confirmado con artistas internacionales

Recomendación práctica

Para quienes buscan verlo gratis , la mejor opción será Canal 5, Azteca 7 o ViX .

, la mejor opción será . Los que prefieren análisis especializado pueden optar por ESPN, Fox Sports o Star+ .

. Y para una experiencia completa con repeticiones y contenido exclusivo, NFL Game Pass es la alternativa oficial.

La controversia del medio tiempo

La elección del músico portorriqueño Bad Bunny como protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl LX ha generado una fuerte controversia en Estados Unidos y América Latina.

Mientras millones celebran que un artista latino encabece uno de los escenarios más importantes del entretenimiento global, sectores conservadores han criticado la decisión de la NFL, argumentando que se trata de una imposición cultural y política.

El debate se ha intensificado porque Bad Bunny no solo representa la música urbana en español, sino también posturas críticas hacia el gobierno de Trump y temas de inmigración, lo que ha convertido el espectáculo en un campo de batalla simbólico entre inclusión y resistencia cultural.

Más contenido de reseñando.com