POCO X8 Pro: rumores apuntan a un salto de potencia en 2026

El ecosistema de smartphones de Xiaomi vuelve a ser protagonista en los foros de tecnología. Diversas filtraciones sugieren que el próximo POCO X8 Pro podría llegar en el primer trimestre de 2026 con especificaciones que lo colocan en la gama alta accesible, fiel a la filosofía de la marca.

Aunque la compañía no ha confirmado nada oficialmente, los rumores apuntan a una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, un procesador Snapdragon 8 Gen 3 (o un equivalente de MediaTek Dimensity), y una batería de 6000 mAh con carga rápida de 120 W.

En el apartado fotográfico, se habla de un sensor principal de 200 MP, acompañado de lentes gran angular y teleobjetivo.

En cuanto a software, se espera que el dispositivo llegue con MIUI basado en Android 15, además de conectividad de última generación: 5G, Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.

El precio filtrado oscila entre 450 y 550 dólares, lo que lo ubicaría en un rango competitivo frente a rivales como el Redmi K80 Pro y el Realme GT Neo 7.

Es importante subrayar que toda esta información proviene de filtraciones y certificaciones preliminares. Xiaomi y POCO aún no han hecho un anuncio oficial.

Comparativa: POCO X7 Pro vs. POCO X8 Pro (rumores)

Característica POCO X7 Pro (2025) POCO X8 Pro (filtrado 2026) Procesador Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 3 / Dimensity Batería 5000 mAh, 67 W 6000 mAh, 120 W Cámara principal 108 MP 200 MP Pantalla AMOLED 120 Hz AMOLED 120 Hz (mejor brillo) Precio inicial $399 USD $450–550 USD

