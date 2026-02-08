Google Pixel 10a llega a México

El próximo 18 de febrero de 2026, Google lanzará oficialmente en México el Pixel 10a, su modelo de gama media con precio más accesible.

La compañía busca consolidar su presencia en el país y competir directamente contra modelos de otras marcas como el Redmi Note 14 Pro y el Galaxy A56, que dominan el segmento.

El Pixel 10a hereda el diseño de la familia Pixel 10, pero con un módulo de cámara más discreto y un enfoque en ofrecer la experiencia de software y fotografía de Google a un costo menor.

La versión de entrada de 128 GB tendrá un precio aproximado de 11,200 pesos, mientras que la de 256 GB rondará los 13,300 pesos.

Comparativa de especificaciones del Pixel 10a con sus más cercanos competidores

Característica Google Pixel 10a Xiaomi Redmi Note 14 Pro Samsung Galaxy A56 Pantalla 6.1″ OLED, 120 Hz 6.67″ AMOLED, 120 Hz 6.5″ Super AMOLED, 120 Hz Procesador Google Tensor G4 Lite Snapdragon 7s Gen 2 Exynos 1380 RAM 8 GB 8 GB 6 GB Almacenamiento 128 GB / 256 GB 128 GB / 256 GB 128 GB Cámara trasera 50 MP principal + 8 MP ultra gran angular 200 MP principal + 8 MP ultra gran angular 64 MP principal + 12 MP ultra gran angular Cámara frontal 13 MP 16 MP 32 MP Batería 4,600 mAh, carga rápida 30W 5,000 mAh, carga rápida 67W 5,000 mAh, carga rápida 25W Precio aprox. $11,200 MXN (128 GB) $10,999 MXN (128 GB) $11,499 MXN (128 GB)

El Pixel 10a apuesta por la fotografía computacional y la integración con servicios de Google como su principal ventaja.

Xiaomi ofrece especificaciones más agresivas en cámara y batería, mientras que Samsung mantiene su reputación en diseño y ecosistema.

La llegada del Pixel 10a marca un intento serio de Google por ganar terreno en un mercado mexicano dominado por la relación calidad-precio.

