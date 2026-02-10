El iPhone 17e llega este mes

iPhone 17e es la muestra de que Apple ha encontrado en la serie “e” una fórmula para ampliar su base de usuarios sin comprometer demasiado la experiencia premium que caracteriza a sus dispositivos.
Tras el éxito del iPhone 16e, la compañía apuesta por consolidar esta gama como una alternativa de precio más accesible, pero con potencia suficiente para competir en el mercado de gama media. La idea es clara: ofrecer un iPhone con el mismo chip y ecosistema que los modelos principales, pero con ajustes en pantalla y cámara que permiten mantener el costo bajo control.
Características principales del iPhone 17e
- Procesador A19: idéntico al del iPhone 17 estándar, garantizando rendimiento y soporte a largo plazo.
- Dynamic Island: por primera vez llega a la gama “e”, democratizando una de las funciones más icónicas de los modelos Pro.
- Pantalla: Super Retina XDR de 6.1 pulgadas, sin ProMotion, pero con mejoras en brillo respecto al 16e.
- Cámara: sistema de doble lente de 48 MP, con menos funciones avanzadas que el 17 estándar.
- MagSafe: compatibilidad con carga inalámbrica magnética, ausente en el modelo anterior.
Precio y disponibilidad
El iPhone 17e podría lanzarse este mes con un precio de 599 dólares en EE. UU., manteniendo la misma estrategia de accesibilidad que el 16e.
Apple busca repetir el éxito de ventas del año pasado, ofreciendo un dispositivo que combina potencia y precio competitivo.
Tabla comparativa: iPhone 17 vs iPhone 17e
|Característica
|iPhone 17 estándar
|iPhone 17e
|Chip
|A19
|A19
|Pantalla
|Super Retina XDR 6.3” con ProMotion
|Super Retina XDR 6.1” sin ProMotion
|Dynamic Island
|Sí
|Sí (nuevo en gama “e”)
|Cámara
|Sistema Fusion 48 MP con más funciones
|Doble lente 48 MP simplificado
|MagSafe
|Sí
|Sí (nuevo en gama “e”)
|Precio (EE. UU.)
|Desde 799 USD
|599 USD