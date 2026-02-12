Smartphones

Llega el Samsung Galaxy S26

febrero 12, 2026
Reseñando

El próximo 25 de febrero de 2026 durante del evento oficial Galaxy Unpacked 2026, Samsung presentará oficialmente en San Francisco la nueva familia, integrada por tres modelos: Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra.

La transmisión podrá seguirse en vivo desde el canal oficial de YouTube de la marca a las 12:00 horas (tiempo de la Ciudad de México).

Características principales

  • Pantallas:
    • S26: 6.2” AMOLED 120Hz
    • S26+: 6.7” AMOLED 120Hz
    • S26 Ultra: panel de mayor resolución y soporte para S Pen.
  • Procesador: nueva generación de chips Exynos y Snapdragon, según región.
  • Cámaras: mejoras sustanciales en el modelo Ultra, con sensores de mayor tamaño y capacidades avanzadas de fotografía nocturna.
  • Batería y rendimiento: optimización energética y carga más rápida.
  • Software: debut de One UI 8.5, con funciones de IA adaptativa y herramientas de productividad.

Disponibilidad global

  • Lanzamiento mundial: 25 de febrero de 2026.
  • Comercialización: comenzará una semana después en mercados clave como EE. UU., Europa y Asia.

México

En México, la disponibilidad está prevista para principios de marzo de 2026, a través de la Samsung Store oficial y operadores locales. La marca ofrecerá incentivos y descuentos de hasta 14,000 pesos para quienes renueven su equipo Galaxy.

Precios

Aunque aún no son oficiales, las filtraciones apuntan a los siguientes rangos en México:

  • Galaxy S26: alrededor de $22,000 MXN
  • Galaxy S26+: cerca de $27,000 MXN
  • Galaxy S26 Ultra: entre $32,000 y $35,000 MXN