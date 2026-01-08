¿Tendremos el Samsung Galaxy S26 en febrero? Filtraciones así lo afirman

Samsung Galaxy S26: Un lanzamiento adelantado por los leaks

La próxima generación de smartphones insignia de Samsung, la serie Galaxy S26, está en el centro de la conversación.

Aunque la compañía no ha hecho ningún anuncio oficial, filtraciones recientes sugieren que el evento Galaxy Unpacked se celebrará el 25 de febrero de 2026 en San Francisco, Estados Unidos.

La fuente principal de esta información es Evan Blass (@evleaks), uno de los filtradores más confiables de la industria móvil, quien aseguró que la fecha está “100% confirmada”.

Otros medios como Android Central y Android Police han reforzado esta versión, señalando que el retraso respecto a las presentaciones habituales de enero podría deberse a ajustes en la línea de productos.

Lo que sabemos hasta ahora

Modelos esperados: Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra.

Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra. Novedades filtradas: mejoras en inteligencia artificial, cámaras avanzadas y un diseño más refinado.

mejoras en inteligencia artificial, cámaras avanzadas y un diseño más refinado. Disponibilidad: las ventas comenzarían en marzo de 2026, tras el evento.

las ventas comenzarían en marzo de 2026, tras el evento. Filtraciones visuales: incluso se ha difundido un supuesto video de un prototipo del Galaxy S26 Ultra, compartido por el filtrador Ice Universe.

Las filtraciones apuntan a que el Samsung Galaxy S26 tendrá un ligero aumento de precio respecto a la serie S25, debido al encarecimiento de componentes y podría caer en torno a los $799 USD para el modelo base, el Galaxy S26+ cerca de $999 USD y el Galaxy S26 Ultra alrededor de $1,299 USD

Es importante subrayar que Samsung no ha confirmado oficialmente la fecha ni las especificaciones. Todo lo que circula proviene de filtraciones y rumores, aunque respaldados por fuentes con historial de aciertos en el sector.

El Galaxy S26 se perfila como uno de los lanzamientos más esperados de 2026. Si las filtraciones son correctas, el 25 de febrero en San Francisco será la fecha clave. Hasta entonces, la comunidad tecnológica seguirá atenta a cada nuevo detalle que surja de los leaksters.

