Motorola Signature: el salto definitivo al segmento premium

enero 7, 2026
Durante el CES 2026 en Las Vegas, que se está llevando a cabo en estos días, Motorola sorprendió con el lanzamiento del Motorola Signature, un smartphone que busca competir directamente con los gigantes del mercado premium como Samsung Galaxy S26 Ultra y iPhone 17 Pro.

Este dispositivo no solo destaca por su potencia y diseño, sino también por la promesa de siete años de actualizaciones de sistema operativo y seguridad, un compromiso que lo coloca a la altura de los estándares más exigentes.

Diseño y construcción

  • Ultradelgado: apenas 7 mm de grosor (sin contar el módulo de cámara).
  • Peso ligero: 186 gramos, lo que lo hace cómodo para uso prolongado.
  • Materiales premium: marco de aluminio de calidad aeronáutica y acabados inspirados en sarga y lino, con colores seleccionados en colaboración con Pantone.
  • Estética sofisticada: Motorola busca que el Signature sea tanto un objeto tecnológico como un accesorio de lujo.

Rendimiento y hardware

  • Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (también referido como Snapdragon 8 Elite Gen 5 en algunas fuentes).
  • Memoria RAM: versiones de 12 GB y 16 GB.
  • Almacenamiento: opciones de 256 GB, 512 GB y hasta 1 TB.
  • Sistema operativo: Android 15 con capa ligera de personalización, optimizada para longevidad.
  • Actualizaciones: Motorola garantiza 7 años de soporte (OS + seguridad), un estándar que hasta ahora solo ofrecían Google y Samsung.

Pantalla

  • Panel OLED de 6.8 pulgadas.
  • Resolución 4K UHD con HDR10+.
  • Tasa de refresco: hasta 165 Hz, ideal para gaming y fluidez extrema.
  • Brillo máximo: 6200 nits, lo que asegura visibilidad incluso bajo luz solar intensa.
  • Dolby Vision: soporte para contenido audiovisual de alta calidad.

Cámaras

  • Cuatro sensores de 50 MP:
    • Triple cámara trasera (principal, ultra gran angular y telefoto).
    • Cámara frontal de 50 MP para selfies y videollamadas.
  • DXOMARK Gold Label: reconocimiento por excelencia en imagen.
  • Funciones de IA: optimización en tiempo real, retratos avanzados y grabación en 8K.
  • Estabilización óptica y digital: para video fluido incluso en movimiento.

Batería y carga

  • Capacidad: 5200 mAh, la más grande en su categoría ultradelgada.
  • Autonomía: hasta 52 horas de uso moderado.
  • Carga rápida: 90 W por cable.
  • Carga inalámbrica: 30 W.
  • Materiales: batería de silicio-carbono, más eficiente y duradera.

Audio y conectividad

  • Dolby Atmos: sonido envolvente para música y películas.
  • Altavoces estéreo de alta fidelidad.
  • Conectividad 5G avanzada, Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.
  • Compatibilidad con Motorola Qira AI: plataforma de inteligencia artificial desarrollada junto con Lenovo para integración entre smartphones y PCs.

Tabla de especificaciones

Característica Detalle
Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5
RAM 12 GB / 16 GB
Almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB
Pantalla OLED 6.8” 4K UHD, 165 Hz, 6200 nits
Cámaras 4 x 50 MP (3 traseras + 1 frontal)
Batería 5200 mAh, carga rápida 90 W, inalámbrica 30 W
Grosor 7 mm
Peso 186 g
Audio Dolby Atmos, altavoces estéreo
Conectividad 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Actualizaciones 7 años garantizados
Precio inicial $ 999 USD

 

La estrategia de Motorola

  • Competencia directa: Motorola entra de lleno al segmento premium, donde dominan Apple y Samsung.
  • Estrategia de longevidad: los 7 años de soporte lo convierten en una opción atractiva para usuarios que buscan durabilidad.
  • Innovación en diseño: el enfoque en materiales y acabados lo posiciona como un smartphone de lujo, no solo tecnológico.
  • Ecosistema expandido: junto al Signature, Motorola presentó accesorios como el Moto Watch, Moto Pen Ultra y Moto Tag 2, reforzando su ecosistema.

El Motorola Signature es más que un smartphone: es la declaración de Motorola de que puede competir en la élite tecnológica. Con un diseño ultradelgado, potencia de última generación, cámaras de nivel profesional y un compromiso de actualizaciones a largo plazo, este dispositivo redefine lo que significa un teléfono premium en 2026.

 

