Motorola Signature: el salto definitivo al segmento premium

Durante el CES 2026 en Las Vegas, que se está llevando a cabo en estos días, Motorola sorprendió con el lanzamiento del Motorola Signature, un smartphone que busca competir directamente con los gigantes del mercado premium como Samsung Galaxy S26 Ultra y iPhone 17 Pro.
Este dispositivo no solo destaca por su potencia y diseño, sino también por la promesa de siete años de actualizaciones de sistema operativo y seguridad, un compromiso que lo coloca a la altura de los estándares más exigentes.
Diseño y construcción
- Ultradelgado: apenas 7 mm de grosor (sin contar el módulo de cámara).
- Peso ligero: 186 gramos, lo que lo hace cómodo para uso prolongado.
- Materiales premium: marco de aluminio de calidad aeronáutica y acabados inspirados en sarga y lino, con colores seleccionados en colaboración con Pantone.
- Estética sofisticada: Motorola busca que el Signature sea tanto un objeto tecnológico como un accesorio de lujo.
Rendimiento y hardware
- Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (también referido como Snapdragon 8 Elite Gen 5 en algunas fuentes).
- Memoria RAM: versiones de 12 GB y 16 GB.
- Almacenamiento: opciones de 256 GB, 512 GB y hasta 1 TB.
- Sistema operativo: Android 15 con capa ligera de personalización, optimizada para longevidad.
- Actualizaciones: Motorola garantiza 7 años de soporte (OS + seguridad), un estándar que hasta ahora solo ofrecían Google y Samsung.
Pantalla
- Panel OLED de 6.8 pulgadas.
- Resolución 4K UHD con HDR10+.
- Tasa de refresco: hasta 165 Hz, ideal para gaming y fluidez extrema.
- Brillo máximo: 6200 nits, lo que asegura visibilidad incluso bajo luz solar intensa.
- Dolby Vision: soporte para contenido audiovisual de alta calidad.
Cámaras
- Cuatro sensores de 50 MP:
- Triple cámara trasera (principal, ultra gran angular y telefoto).
- Cámara frontal de 50 MP para selfies y videollamadas.
- DXOMARK Gold Label: reconocimiento por excelencia en imagen.
- Funciones de IA: optimización en tiempo real, retratos avanzados y grabación en 8K.
- Estabilización óptica y digital: para video fluido incluso en movimiento.
Batería y carga
- Capacidad: 5200 mAh, la más grande en su categoría ultradelgada.
- Autonomía: hasta 52 horas de uso moderado.
- Carga rápida: 90 W por cable.
- Carga inalámbrica: 30 W.
- Materiales: batería de silicio-carbono, más eficiente y duradera.
Audio y conectividad
- Dolby Atmos: sonido envolvente para música y películas.
- Altavoces estéreo de alta fidelidad.
- Conectividad 5G avanzada, Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.
- Compatibilidad con Motorola Qira AI: plataforma de inteligencia artificial desarrollada junto con Lenovo para integración entre smartphones y PCs.
Tabla de especificaciones
|Característica
|Detalle
|Procesador
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5
|RAM
|12 GB / 16 GB
|Almacenamiento
|256 GB / 512 GB / 1 TB
|Pantalla
|OLED 6.8” 4K UHD, 165 Hz, 6200 nits
|Cámaras
|4 x 50 MP (3 traseras + 1 frontal)
|Batería
|5200 mAh, carga rápida 90 W, inalámbrica 30 W
|Grosor
|7 mm
|Peso
|186 g
|Audio
|Dolby Atmos, altavoces estéreo
|Conectividad
|5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|Actualizaciones
|7 años garantizados
|Precio inicial
|$ 999 USD
La estrategia de Motorola
- Competencia directa: Motorola entra de lleno al segmento premium, donde dominan Apple y Samsung.
- Estrategia de longevidad: los 7 años de soporte lo convierten en una opción atractiva para usuarios que buscan durabilidad.
- Innovación en diseño: el enfoque en materiales y acabados lo posiciona como un smartphone de lujo, no solo tecnológico.
- Ecosistema expandido: junto al Signature, Motorola presentó accesorios como el Moto Watch, Moto Pen Ultra y Moto Tag 2, reforzando su ecosistema.
El Motorola Signature es más que un smartphone: es la declaración de Motorola de que puede competir en la élite tecnológica. Con un diseño ultradelgado, potencia de última generación, cámaras de nivel profesional y un compromiso de actualizaciones a largo plazo, este dispositivo redefine lo que significa un teléfono premium en 2026.