Motorola Signature: el salto definitivo al segmento premium

Durante el CES 2026 en Las Vegas, que se está llevando a cabo en estos días, Motorola sorprendió con el lanzamiento del Motorola Signature, un smartphone que busca competir directamente con los gigantes del mercado premium como Samsung Galaxy S26 Ultra y iPhone 17 Pro.

Este dispositivo no solo destaca por su potencia y diseño, sino también por la promesa de siete años de actualizaciones de sistema operativo y seguridad, un compromiso que lo coloca a la altura de los estándares más exigentes.

Diseño y construcción

Ultradelgado : apenas 7 mm de grosor (sin contar el módulo de cámara).

: apenas 7 mm de grosor (sin contar el módulo de cámara). Peso ligero : 186 gramos, lo que lo hace cómodo para uso prolongado.

: 186 gramos, lo que lo hace cómodo para uso prolongado. Materiales premium : marco de aluminio de calidad aeronáutica y acabados inspirados en sarga y lino, con colores seleccionados en colaboración con Pantone.

: marco de aluminio de calidad aeronáutica y acabados inspirados en sarga y lino, con colores seleccionados en colaboración con Pantone. Estética sofisticada: Motorola busca que el Signature sea tanto un objeto tecnológico como un accesorio de lujo.

Rendimiento y hardware

Procesador : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (también referido como Snapdragon 8 Elite Gen 5 en algunas fuentes).

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (también referido como Snapdragon 8 Elite Gen 5 en algunas fuentes). Memoria RAM : versiones de 12 GB y 16 GB.

: versiones de 12 GB y 16 GB. Almacenamiento : opciones de 256 GB, 512 GB y hasta 1 TB.

: opciones de 256 GB, 512 GB y hasta 1 TB. Sistema operativo : Android 15 con capa ligera de personalización, optimizada para longevidad.

: Android 15 con capa ligera de personalización, optimizada para longevidad. Actualizaciones: Motorola garantiza 7 años de soporte (OS + seguridad), un estándar que hasta ahora solo ofrecían Google y Samsung.

Pantalla

Panel OLED de 6.8 pulgadas .

. Resolución 4K UHD con HDR10+.

con HDR10+. Tasa de refresco : hasta 165 Hz, ideal para gaming y fluidez extrema.

: hasta 165 Hz, ideal para gaming y fluidez extrema. Brillo máximo : 6200 nits, lo que asegura visibilidad incluso bajo luz solar intensa.

: 6200 nits, lo que asegura visibilidad incluso bajo luz solar intensa. Dolby Vision: soporte para contenido audiovisual de alta calidad.

Cámaras

Cuatro sensores de 50 MP : Triple cámara trasera (principal, ultra gran angular y telefoto). Cámara frontal de 50 MP para selfies y videollamadas.

: DXOMARK Gold Label : reconocimiento por excelencia en imagen.

: reconocimiento por excelencia en imagen. Funciones de IA : optimización en tiempo real, retratos avanzados y grabación en 8K.

: optimización en tiempo real, retratos avanzados y grabación en 8K. Estabilización óptica y digital: para video fluido incluso en movimiento.

Batería y carga

Capacidad : 5200 mAh, la más grande en su categoría ultradelgada.

: 5200 mAh, la más grande en su categoría ultradelgada. Autonomía : hasta 52 horas de uso moderado.

: hasta 52 horas de uso moderado. Carga rápida : 90 W por cable.

: 90 W por cable. Carga inalámbrica : 30 W.

: 30 W. Materiales: batería de silicio-carbono, más eficiente y duradera.

Audio y conectividad

Dolby Atmos : sonido envolvente para música y películas.

: sonido envolvente para música y películas. Altavoces estéreo de alta fidelidad .

. Conectividad 5G avanzada , Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.

, Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4. Compatibilidad con Motorola Qira AI: plataforma de inteligencia artificial desarrollada junto con Lenovo para integración entre smartphones y PCs.

Tabla de especificaciones

Característica Detalle Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 RAM 12 GB / 16 GB Almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB Pantalla OLED 6.8” 4K UHD, 165 Hz, 6200 nits Cámaras 4 x 50 MP (3 traseras + 1 frontal) Batería 5200 mAh, carga rápida 90 W, inalámbrica 30 W Grosor 7 mm Peso 186 g Audio Dolby Atmos, altavoces estéreo Conectividad 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Actualizaciones 7 años garantizados Precio inicial $ 999 USD

La estrategia de Motorola

Competencia directa : Motorola entra de lleno al segmento premium, donde dominan Apple y Samsung .

: Motorola entra de lleno al segmento premium, donde dominan y . Estrategia de longevidad : los 7 años de soporte lo convierten en una opción atractiva para usuarios que buscan durabilidad.

: los 7 años de soporte lo convierten en una opción atractiva para usuarios que buscan durabilidad. Innovación en diseño : el enfoque en materiales y acabados lo posiciona como un smartphone de lujo, no solo tecnológico.

: el enfoque en materiales y acabados lo posiciona como un smartphone de lujo, no solo tecnológico. Ecosistema expandido: junto al Signature, Motorola presentó accesorios como el Moto Watch, Moto Pen Ultra y Moto Tag 2, reforzando su ecosistema.

El Motorola Signature es más que un smartphone: es la declaración de Motorola de que puede competir en la élite tecnológica. Con un diseño ultradelgado, potencia de última generación, cámaras de nivel profesional y un compromiso de actualizaciones a largo plazo, este dispositivo redefine lo que significa un teléfono premium en 2026.

Nuestra cobertura en smartphones