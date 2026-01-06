Hisense S6 FollowMe: la pantalla que te sigue

Durante el CES 2026, Hisense presentó uno de los lanzamientos más llamativos de la feria tecnológica: la Hisense S6 FollowMe, una pantalla portátil de 32 pulgadas que redefine el concepto de televisor al combinar movilidad, interacción táctil y funciones inteligentes en un solo dispositivo.

Diseñada para acompañar al usuario en cualquier espacio del hogar, esta propuesta se inscribe en la tendencia de los llamados Lifestyle TV, donde la tecnología deja de ser un objeto fijo y se convierte en un aliado flexible para entretenimiento, productividad y comunicación.

Un televisor que rompe esquemas

Tradicionalmente, los televisores están fijos en una pared o mueble.

La Hisense S6 FollowMe propone un cambio radical: una pantalla que puedes llevar de la sala a la cocina o al dormitorio sin cables ni instalaciones complicadas .

propone un cambio radical: . Forma parte de la línea Lifestyle TV de Hisense, diseñada para integrarse de manera natural en la vida cotidiana.

Características principales

Pantalla táctil de 32 pulgadas con resolución 4K UHD .

. Batería integrada , que permite movilidad sin depender de enchufes.

, que permite movilidad sin depender de enchufes. Soporte ajustable en altura , pensado para adaptarse a diferentes espacios.

, pensado para adaptarse a diferentes espacios. Cámara, micrófono y altavoces integrados , ideal para videollamadas y reuniones virtuales.

, ideal para videollamadas y reuniones virtuales. Funciones múltiples : Streaming de contenidos (Netflix, YouTube). Videollamadas familiares o laborales. Seguir recetas en la cocina. Mostrar fotos como marco digital. Controlar dispositivos inteligentes del hogar.

:

Disponibilidad

La Hisense S6 FollowMe estará disponible en EE.UU. a partir de mayo de 2026 .

estará disponible en . Se espera que llegue progresivamente a otros mercados, incluyendo Latinoamérica, donde Hisense tiene fuerte presencia.

Tabla comparativa: Hisense S6 FollowMe vs. televisor tradicional

Aspecto Televisor tradicional Hisense S6 FollowMe Ubicación Fijo en pared/mueble Portátil, se mueve por la casa Conexión Cableado Batería integrada, sin cables Interacción Control remoto Pantalla táctil + voz Funciones Ver TV/streaming Streaming, videollamadas, recetas, control smart home Diseño Estático Soporte ajustable, estilo “Lifestyle”

Implicaciones del lanzamiento

Tecnológicas: redefine el televisor como un hub interactivo y móvil .

redefine el televisor como un . Sociales: promueve un uso más flexible del entretenimiento y la comunicación en el hogar.

promueve un uso más flexible del entretenimiento y la comunicación en el hogar. De mercado: Hisense se posiciona como líder en la categoría “Lifestyle TV”, compitiendo con Samsung y LG en innovación.

La Hisense S6 FollowMe no es solo un televisor: es un centro portátil de entretenimiento y productividad que responde a la tendencia de hogares más conectados y flexibles. Su llegada marca un hito en la evolución de las pantallas, y el CES 2026 fue el escenario perfecto para mostrar cómo la tecnología puede adaptarse a la vida en movimiento.

