Tesla vs BYD: Tesla pierde terreno en EE.UU. mientras BYD se consolida como líder global en vehículos eléctricos

Tesla vs BYD: El año 2025 marcó un punto de inflexión en la industria de los automóviles eléctricos. Tesla, durante más de una década el referente indiscutible del sector, enfrentó una caída significativa en sus ventas en Estados Unidos y perdió el liderazgo global frente a BYD, el fabricante chino que ha logrado expandirse con fuerza en mercados internacionales.

El mercado estadounidense de EV en 2025

Ventas totales de EV en EE.UU.: 1.275 millones de unidades, una caída del 2.1% respecto a 2024.

1.275 millones de unidades, una caída del 2.1% respecto a 2024. Participación de mercado: 7.8% de los vehículos ligeros vendidos fueron eléctricos.

7.8% de los vehículos ligeros vendidos fueron eléctricos. Factor clave: la eliminación del crédito fiscal federal de $7,500 en septiembre de 2025 redujo la demanda de manera inmediata.

Tesla: caída en ventas y pérdida de liderazgo

Ventas globales 2025: 1.64 millones de unidades, un 9% menos que en 2024.

1.64 millones de unidades, un 9% menos que en 2024. Ventas en EE.UU.: en noviembre 2025, Tesla vendió 39,800 unidades, un desplome del 23% frente al mismo mes del año anterior.

en noviembre 2025, Tesla vendió 39,800 unidades, un desplome del 23% frente al mismo mes del año anterior. Causas principales: Fin del crédito fiscal federal. Competencia creciente de fabricantes chinos y tradicionales. Factores políticos: la figura de Elon Musk generó polarización en el mercado estadounidense.



BYD: crecimiento sostenido y diversificación

Ventas globales 2025: 4.6 millones de vehículos, un aumento del 7.7% respecto a 2024.

4.6 millones de vehículos, un aumento del 7.7% respecto a 2024. EVs puros: 2.26 millones de unidades, un crecimiento cercano al 28%.

2.26 millones de unidades, un crecimiento cercano al 28%. Estrategia de éxito: Amplia gama de modelos en distintos rangos de precio. Combinación de EVs y plug-in hybrids. Expansión internacional: más de 1 millón de vehículos vendidos fuera de China.

Dato clave: BYD superó a Tesla sin tener presencia directa en EE.UU., lo que subraya la magnitud de su crecimiento global.

Comparación Tesla vs. BYD (2025)

Aspecto Tesla BYD Ventas globales 1.64 millones (-9%) 4.6 millones (+7.7%) EVs puros ~1.64 millones 2.26 millones (+28%) Ventas en EE.UU. 39,800 en noviembre (-23%) Sin presencia directa Factores clave Fin de incentivos, competencia, desgaste político Diversificación, híbridos + EV, expansión internacional Liderazgo global Pierde la corona Se convierte en #1 mundial

Implicaciones para el mercado estadounidense

Tesla enfrenta presión interna: su dependencia del mercado doméstico se convierte en un riesgo estratégico.

su dependencia del mercado doméstico se convierte en un riesgo estratégico. BYD como amenaza indirecta: aunque no vende en EE.UU., su escala global y precios competitivos podrían influir si logra entrar.

aunque no vende en EE.UU., su escala global y precios competitivos podrían influir si logra entrar. Consumidores estadounidenses: la eliminación de incentivos fiscales y la falta de infraestructura de carga siguen siendo barreras para la adopción masiva.

la eliminación de incentivos fiscales y la falta de infraestructura de carga siguen siendo barreras para la adopción masiva. Competencia futura: fabricantes tradicionales como GM y Ford podrían beneficiarse de la caída de Tesla.

El 2025 redefinió el equilibrio de poder en la industria automotriz eléctrica. Tesla, símbolo de innovación y liderazgo, perdió terreno en su propio mercado y cedió la corona global a BYD.

El futuro dependerá de cómo Tesla logre reinventarse y de si BYD decide entrar al mercado estadounidense.

Lo cierto es que el centro de gravedad de la movilidad eléctrica se está desplazando en dirección de Asia, y 2026 será decisivo para confirmar si Tesla puede recuperar su posición o si BYD consolidará su supremacía.

