LG Gallery TV: arte, diseño interior y tecnología avanzada

Uno de los anuncios más esperados dentro del CES 2026 en Las Vegas es el del LG Gallery TV, un dispositivo que promete transformar la manera en que concebimos los televisores en el hogar.

Más que un aparato para ver contenidos, este modelo se presenta como un objeto decorativo y artístico, diseñado para integrarse de forma natural en los espacios interiores.

Diseño y concepto

El LG Gallery TV se caracteriza por su diseño ultraplano, pensado para instalarse al ras de la pared, sin cables visibles ni espacios innecesarios. Su estética recuerda a un cuadro, con marcos magnéticos intercambiables que permiten personalizar la apariencia según el estilo del hogar. Esta propuesta busca atraer a consumidores que valoran tanto la calidad de imagen como la armonía visual de sus espacios.

Tecnología avanzada

LG ha incorporado en el Gallery TV un panel Mini LED 4K y el procesador Alpha 7 con inteligencia artificial, lo que garantiza un rendimiento superior en brillo, contraste y nitidez.

Además, el sistema de sonido AI Sound Pro Virtual 9.1.2ch ofrece una experiencia inmersiva que complementa la calidad visual. La integración de IA también se extiende al modo Galería, que ajusta automáticamente brillo y color según la luz ambiental.

Funciones artísticas

Uno de los aspectos más innovadores del LG Gallery TV es su capacidad de convertirse en un marco digital cuando no se utiliza como televisor. A través del servicio LG Gallery+, los usuarios tendrán acceso a más de 4,500 obras de arte y contenidos visuales, algunos disponibles bajo suscripción.

Este catálogo, desarrollado en colaboración con conservadores de museos, busca reproducir fielmente la textura y el color de las obras originales, reduciendo reflejos y destellos para una experiencia similar a la contemplación en una galería.

Competencia y diferenciación

El LG Gallery TV llega para competir directamente con el Samsung The Frame, líder en el segmento de televisores decorativos. Sin embargo, LG apuesta por diferenciarse con mejoras técnicas, un sistema de montaje magnético más versátil y una propuesta más profunda en torno al arte digital personalizado.

La idea es que el televisor no solo sea un dispositivo funcional, sino un elemento permanente de la decoración del hogar.

Impacto esperado

La presentación del LG Gallery TV en el CES 2026 refleja la creciente tendencia hacia dispositivos que combinan tecnología y estilo de vida.

En un mercado saturado de especificaciones técnicas, LG busca destacar con un producto que apela a la estética, la personalización y la experiencia cultural. Este enfoque podría marcar un nuevo estándar en la industria, donde los televisores dejan de ser simples pantallas para convertirse en piezas de diseño y expresión artística.

