TCL X11L SQD-Mini LED: la joya del CES 2026

Durante el Consumer Electronics Show (CES 2026), que se celebra en Las Vegas, fue presentada la nueva serie insignia TCL X11L SQD-Mini LED.

La marca, reconocida por democratizar tecnologías de vanguardia, apostó por un modelo que combina Mini LED azules con Super Quantum Dots (SQD), logrando un nivel de pureza cromática cercano al OLED, pero con mayor brillo y eficiencia.

Innovaciones técnicas de la serie TCL X11L SQD-Mini LED

Tecnología SQD-Mini LED

Super Quantum Dots (SQD): mejoran la descomposición de la luz azul emitida por los diodos Mini LED, ofreciendo colores más precisos y consistentes.

mejoran la descomposición de la luz azul emitida por los diodos Mini LED, ofreciendo colores más precisos y consistentes. Negros profundos: gracias al control de retroiluminación, la serie X11L elimina el molesto “halo” alrededor de imágenes brillantes.

gracias al control de retroiluminación, la serie X11L elimina el molesto “halo” alrededor de imágenes brillantes. Cobertura de color BT2020: reproduce el 100% del espectro, garantizando fidelidad absoluta en cine, videojuegos y streaming.

Sistema TCL Deep Color

Estrena el filtro CSOT UltraColor , que optimiza la saturación y contraste.

, que optimiza la saturación y contraste. Permite una experiencia visual más cercana a la percepción humana de la realidad.

Diseño y audio

Diseño ultradelgado y minimalista , pensado para integrarse en cualquier espacio.

, pensado para integrarse en cualquier espacio. Audio premium integrado, con calibración automática para transformar la sala en un cine doméstico.

Una de las sorpresas fue la integración de Google Gemini en la calibración automática de los televisores. La firma anunció que la serie TCL X11L SQD-Mini LED será la primera en incorporar esta IA para ajustar parámetros de color y brillo en tiempo real.

Modelos y tamaños

La serie X11L estará disponible en 75, 85 y 98 pulgadas, apuntando directamente al segmento premium y a consumidores que buscan pantallas de gran formato.

Comparación con la competencia

Marca/Modelo Tecnología principal Ventaja destacada TCL X11L SQD-Mini LED Mini LED + Super Quantum Dots 100% BT2020, calibración con IA Samsung Neo QLED 2026 Mini LED RGB Brillo extremo, ecosistema SmartThings LG OLED G6 2026 OLED Negros perfectos, diseño “Gallery” Hisense ULED X 2026 Mini LED avanzado Relación calidad-precio competitiva

Recepción en CES 2026

La prensa internacional (PRNewswire) calificó la serie como “un nuevo estándar en televisores premium”.

Los asistentes al CES resaltaron la calidad de imagen sin halos y la potencia de audio integrada como puntos fuertes.

y la como puntos fuertes. Medios especializados como Xataka y Radio Fórmula destacaron que TCL “dio una vuelta de tuerca” a los Quantum Dots, diferenciándose de Samsung y LG.

Precios y disposición

La serie TCL X11L SQD-Mini LED podría tener precios en el rango de los $7,000 a $10,000 USD y estarán disponibles a lo largo de 2026, primero en mercados clave como China y Estados Unidos y después el resto del mundo.

Más allá del espectáculo tecnológico, el lanzamiento refleja una estrategia clara: competir de tú a tú con OLED y QLED, ofreciendo una alternativa que combina brillo, fidelidad cromática y accesibilidad. El CES 2026 confirmó que TCL ya no es solo un jugador emergente, sino un contendiente serio en la batalla por el futuro de las pantallas.

Nuestra cobertura sobre pantallas y televisores