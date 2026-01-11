Autos

Tesla Model Y Standard llega a México: una opción accesible para enfrentar la ruda competencia china

enero 11, 2026
Reseñando

El Tesla Model Y Standard llega a México con un precio de $799,000 pesos, y se transforma en el modelo más accesible de la marca en el país.

Su llegada no es casual: Tesla busca reforzar su presencia en un mercado cada vez más competido, donde las marcas chinas como BYD y Chirey han ganado terreno con SUVs eléctricos e híbridos a precios agresivos.

La estrategia de Tesla es clara: ofrecer un SUV eléctrico con autonomía y desempeño sólidos, pero a un costo más cercano al de SUVs de combustión, para atraer a consumidores que aún dudan en dar el salto hacia la electromovilidad.

 Especificaciones del Tesla Model Y Standard

  • Autonomía: hasta 534 km WLTP.
  • Aceleración: 0–100 km/h en 5.9 segundos.
  • Velocidad máxima: 217 km/h.
  • Carga rápida: hasta 246 km en 15 minutos con supercargadores.
  • Tracción: trasera (RWD).
  • Interior: pantalla central de 15 pulgadas, actualizaciones OTA, sistema de entretenimiento integrado.
  • Seguridad: estructura reforzada, múltiples airbags, conducción asistida con Autopilot y opción de Full Self-Driving.

Aquí una tabla comparativa del Tesla Model Y Standard vs BYD vs Chirey

Característica Tesla Model Y Standard BYD Atto 8 (SUV eléctrico/híbrido) Chirey Tiggo 8 PHEV CSH
Precio en México $799,000 MXN $1,199,800 MXN ~$950,000 MXN (estimado)
Autonomía 534 km WLTP 401 km EV (versión GS EV) / híbrido enchufable con autonomía extendida Autonomía combinada híbrida superior a 800 km
Aceleración 0–100 km/h 5.9 s 4.9 s (versión DM-p) ~7.0 s (estimado híbrido)
Velocidad máxima 217 km/h 200 km/h ~180 km/h
Pasajeros 5 7 7
Carga rápida 246 km en 15 min Sí, carga rápida DC Sí, híbrido enchufable con carga doméstica y rápida
Tecnología destacada Autopilot, OTA, ecosistema Tesla Blade Battery, e-Platform 3.0 Sistema Súper Híbrido (CSH)

El Tesla Model Y Standard llega a México como la puerta de entrada más asequible al universo Tesla, con autonomía competitiva y un precio que lo coloca en la batalla

La firma estadounidense busca conquistar al consumidor mexicano que quiere un eléctrico premium pero accesible, mientras que BYD y Chirey presionan con opciones más familiares y tecnológicas.

 

Nuestra cobertura en reseñando.com

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *