Tesla Model Y Standard llega a México: una opción accesible para enfrentar la ruda competencia china

El Tesla Model Y Standard llega a México con un precio de $799,000 pesos, y se transforma en el modelo más accesible de la marca en el país.
Su llegada no es casual: Tesla busca reforzar su presencia en un mercado cada vez más competido, donde las marcas chinas como BYD y Chirey han ganado terreno con SUVs eléctricos e híbridos a precios agresivos.
La estrategia de Tesla es clara: ofrecer un SUV eléctrico con autonomía y desempeño sólidos, pero a un costo más cercano al de SUVs de combustión, para atraer a consumidores que aún dudan en dar el salto hacia la electromovilidad.
Especificaciones del Tesla Model Y Standard
- Autonomía: hasta 534 km WLTP.
- Aceleración: 0–100 km/h en 5.9 segundos.
- Velocidad máxima: 217 km/h.
- Carga rápida: hasta 246 km en 15 minutos con supercargadores.
- Tracción: trasera (RWD).
- Interior: pantalla central de 15 pulgadas, actualizaciones OTA, sistema de entretenimiento integrado.
- Seguridad: estructura reforzada, múltiples airbags, conducción asistida con Autopilot y opción de Full Self-Driving.
Aquí una tabla comparativa del Tesla Model Y Standard vs BYD vs Chirey
|Característica
|Tesla Model Y Standard
|BYD Atto 8 (SUV eléctrico/híbrido)
|Chirey Tiggo 8 PHEV CSH
|Precio en México
|$799,000 MXN
|$1,199,800 MXN
|~$950,000 MXN (estimado)
|Autonomía
|534 km WLTP
|401 km EV (versión GS EV) / híbrido enchufable con autonomía extendida
|Autonomía combinada híbrida superior a 800 km
|Aceleración 0–100 km/h
|5.9 s
|4.9 s (versión DM-p)
|~7.0 s (estimado híbrido)
|Velocidad máxima
|217 km/h
|200 km/h
|~180 km/h
|Pasajeros
|5
|7
|7
|Carga rápida
|246 km en 15 min
|Sí, carga rápida DC
|Sí, híbrido enchufable con carga doméstica y rápida
|Tecnología destacada
|Autopilot, OTA, ecosistema Tesla
|Blade Battery, e-Platform 3.0
|Sistema Súper Híbrido (CSH)
El Tesla Model Y Standard llega a México como la puerta de entrada más asequible al universo Tesla, con autonomía competitiva y un precio que lo coloca en la batalla
La firma estadounidense busca conquistar al consumidor mexicano que quiere un eléctrico premium pero accesible, mientras que BYD y Chirey presionan con opciones más familiares y tecnológicas.