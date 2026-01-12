El POCO M8 se presentó oficialmente en México

La llegada del POCO M8 y M8 Pro 5G a México representa un momento clave para la marca. POCO, filial de Xiaomi, ha construido su reputación ofreciendo dispositivos con gran relación calidad-precio, y ahora apuesta por elevar el estándar de la gama media.
El evento de presentación en México subrayó la ambición de la compañía: traer características de gama alta a un segmento más accesible, con un enfoque en entretenimiento, autonomía y durabilidad.
En un mercado donde los consumidores buscan cada vez más valor por su inversión, el POCO M8 se posiciona como un contendiente fuerte frente a rivales chinos como Realme, Honor y hasta marcas tradicionales como Samsung.
Especificaciones técnicas destacadas
El POCO M8 no es un simple sucesor de la serie M7; es un salto generacional que redefine expectativas.
- Batería: 6,500 mAh de silicio-carbono, con carga rápida de 100W, capaz de recuperar más del 50% en menos de 20 minutos.
- Pantalla: AMOLED de 1.5K, con brillo máximo de 3,200 nits, lo que garantiza visibilidad incluso bajo el sol intenso.
- Resistencia: Certificación IP68, ofreciendo protección contra polvo y agua, algo poco común en este rango de precio.
- Cámara: Sensor principal compartido con la serie POCO F, con mejoras en fotografía nocturna y estabilización.
- Procesador: Chipset optimizado para 5G, con rendimiento superior en multitarea y gaming.
- Diseño: Estética robusta, con acabados modernos y colores vibrantes, pensados para un público joven.
El POCO M8 llega en un contexto donde la gama media domina las ventas de smartphones en México. Según analistas, más del 60% de los consumidores mexicanos buscan dispositivos entre los $6,000 y $10,000 pesos, lo que convierte a este segmento en el más competitivo.
POCO M8 apuesta por:
- Precio accesible: Aunque no se reveló un precio oficial definitivo, se espera que el POCO M8 se ubique en torno a los $7,999 MXN, mientras que el M8 Pro podría rondar los $9,999 MXN.
- Valor agregado: Autonomía superior, carga ultrarrápida y resistencia IP68, características que suelen encontrarse en equipos de más de $15,000 MXN.
- Target joven: Usuarios que consumen contenido multimedia, juegan en el móvil y buscan un dispositivo duradero.
Comparación con rivales
El POCO M8 se enfrenta a una competencia intensa en México.
|Modelo
|Batería
|Pantalla
|Resistencia
|Precio estimado
|POCO M8
|6,500 mAh, 100W
|AMOLED 1.5K, 3,200 nits
|IP68
|$7,999 MXN
|Samsung Galaxy A55
|5,000 mAh, 25W
|AMOLED FHD+
|IP67
|$9,999 MXN
|Realme 12 Pro
|5,000 mAh, 67W
|AMOLED 1.5K
|IP65
|$8,999 MXN
|Honor X9b
|5,800 mAh, 66W
|AMOLED FHD+
|IP53
|$8,499 MXN
La tabla muestra cómo POCO logra diferenciarse con batería más grande, carga más rápida y mejor resistencia, manteniendo un precio competitivo.
En resumen: El POCO M8 no solo es un nuevo smartphone, es una declaración de intenciones: la gama media puede ser premium sin costar una fortuna.