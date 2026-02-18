Sony LinkBuds Clip: el nuevo concepto de audífonos abiertos

Fueron presentados en México los Sony LinkBuds Clip, un modelo que rompe con la tendencia de los audífonos intraaurales tradicionales. Su diseño tipo ear cuff (como un arete) permite llevarlos puestos todo el día sin aislarse del entorno.
¿Cuáles son las características especiales de los Sony LinkBuds Clip?
- Diseño abierto y cómodo: se sujetan de manera natural sin presionar el canal auditivo.
- Tres modos de escucha: estándar, refuerzo de voz en ambientes ruidosos y reducción de fuga de sonido en lugares silenciosos.
- Sonido equilibrado y llamadas claras: gracias a la captación de voz con inteligencia artificial.
- Resistencia al agua IPX4: ideales para uso diario y actividades al aire libre.
- Precio en México: 3,699 MXN en promoción de lanzamiento, con precio regular de 4,999 MXN.
¿Cuáles son las especificaciones técnicas de los Sony LinkBuds Clip?
- Modelo: WF-LC900 (LinkBuds Clip)
- Peso: 6.4 g por auricular
- Unidad de diafragma: 10 mm
- Respuesta de frecuencia Bluetooth: 20 Hz – 20,000 Hz (44.1 kHz)
- Conectividad: Bluetooth 5.3, multipunto
- Formatos compatibles: SBC, AAC
- Duración de batería:
- Reproducción continua: hasta 9 horas
- Llamadas: hasta 4 horas
- Con estuche: hasta 15 horas
- Tiempo de carga: 1.5 horas vía USB
- Resistencia al agua: IPX4
Comparativa con otros modelos Sony
|Característica
|LinkBuds Clip
|LinkBuds S
|WF-1000XM5
|Diseño
|Abierto tipo ear cuff
|Intraaural compacto
|Intraaural premium
|Peso
|6.4 g
|4.8 g
|5.9 g
|Modos de escucha
|3 (estándar, voz, silencioso)
|Cancelación de ruido adaptativa
|Cancelación de ruido líder en la industria
|Unidad de diafragma
|10 mm
|5 mm
|8.4 mm
|Batería (música)
|9 h (15 h con estuche)
|6 h (20 h con estuche)
|8 h (24 h con estuche)
|Resistencia al agua
|IPX4
|IPX4
|IPX4
|Precio en México
|3,699 MXN (lanzamiento)
|~4,999 MXN
|~6,999 MXN
|Enfoque principal
|Comodidad y conexión con entorno
|Cancelación ligera y portabilidad
|Máxima calidad de sonido y ANC avanzada
Los Sony LinkBuds Clip llegan a México como una alternativa innovadora para quienes buscan comodidad y estilo sin perder contacto con el entorno. Frente a modelos como los LinkBuds S y los WF-1000XM5, los Clip destacan por su diseño abierto y su enfoque en la integración con la vida diaria, más que en el aislamiento sonoro.
